Llegaron tirando bala y dejaron 9 tendidos en multifamiliares; 3 graves

Nueve personas heridas por arma de fuego fue el resultado de un atentado ocurrido la madrugada de este lunes 2 de marzo en la ciudad de Colón.

El hecho se dio cuando ya había culminado una actividad de comparsa en las multifamiliares del Bambú Lane, en calle 15, avenida Amador Guerrero. Luego, varias personas se dirigieron al interior de los edificios para continuar la fiesta en un conocido parking.

Fue en esa área interna donde, de manera repentina, llegaron varios sujetos armados y empezaron a disparar contra los presentes, dejando a nueve personas heridas.

La situación generó pánico y corredera en todas direcciones, mientras los asistentes intentaban salvarse de las balas.

Tras el ataque, los pistoleros huyeron del lugar, dejando tras de sí el caos y la confusión.

Los heridos fueron auxiliados y trasladados al cuarto de urgencias del Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, donde fueron atendidos por los galenos de turno.

En la sala de emergencias se informó que, de los nueve heridos, tres se encuentran en condición grave.