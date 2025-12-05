Christiansen: 'Un grupo difícil pero la idea es la misma, competir'

El director técnico de la Selección de Fútbol de Panamá, Thomas Christiansen, dio su punto de vista con relación al grupo L, donde quedó ubicado Panamá tras el sorteo del Mundial 2026.

Christiansen, en entrevista a RPC y Tigo Sports, declaró que el grupo en el que quedó Panamá sin duda es difícil pero que el objetivo de competir sigue siendo el mismo que tenían antes del sorteo.

"Es un grupo muy difícil. La verdad es que todos los equipos que estaban hoy en el sorteo son son muy buenos y la verdad es que era imposible no quedar en un grupo difícil", fueron las primeras palabras de Christiansen, quien estuvo presente durante la ceremonia realizada en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D. C.

Sobre tener a dos rivales europeos en el mismo grupo Christiansen manifestó que previo al sorteo no era lo que querían pero es lo que quedó y hay que enfrentarlos con responsabilidad y disfrutar de estos juegos.

"Es lo que no queríamos o por lo menos tener uno de de otro continente en vez de dos europeos, pero bueno, es lo que toca y ahora queda disfrutar esos tres partidos que tenemos", agregó el técnico.

No obstante, Christiansen señaló que a pesar de la dificultad del grupo, la selección nacional mantendrá el mismo objetivo y es el de mejorar la actuación del Mundial de Rusia 2018.

"La idea es la misma, no vamos a cambiar, lo único que va a ser más difícil. Como hemos dicho dos equipos europeos más un equipo africano que son muy difíciles es lo que lo que nos toca y vamos a intentar hacer lo mejor posible mejorando lo de Rusia", apuntó.