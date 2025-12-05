Deportes - 05/12/25 - 03:42 PM

Definidos los 12 grupos del Mundial 2026

El sorteo realizado en Washington D.C determinó las zonas en las que se disputará el torneo a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá.

 

Por: Estados Unidos EFE -

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se definió durante un espectacular sorteo final en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D. C.

Portugal-Colombia, Brasil-Marruecos y España-Uruguay fueron algunos de los partidos más destacados, aunque todos los grupos conviven con desafíos más que exigentes.

El próximo gran hito en el camino hacia 2026 llegará cuando se revele el calendario actualizado de partidos de la Copa Mundial 2026 este sábado 6 de diciembre, fecha en la que también se darán las sedes y los horarios de los 104 partidos se confirmarán a las 12 mediodía.

Los 12 grupos se sortearon en un evento dirigido por el excapitán de Inglaterra, Rio Ferdinand, con la asistencia de figuras del deporte como Tom Brady, Wayne Gretzky, Aaron Judge y Shaquille O'Neal. Kevin Hart, Heidi Klum y Danny Ramírez presentaron un espectáculo repleto de estrellas que comenzó con una actuación emocionante de Andrea Bocelli y en el que también participaron Robbie Williams, Nicole Scherzinger y Village People que entretuvieron al mundo.

Los dos primeros equipos de cada sección y los ocho mejores terceros de los grupos avanzarán a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Seis de los 48 equipos que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026 aún no se han determinado, y no se conocerán hasta marzo de 2026.

Te puede interesar

Definidos los 12 grupos del Mundial 2026

Definidos los 12 grupos del Mundial 2026

 Diciembre 05, 2025
Christiansen: 'Un grupo difícil pero la idea es la misma, competir'

Christiansen: 'Un grupo difícil pero la idea es la misma, competir'

 Diciembre 05, 2025
Donald Trump es galardonado con el primer premio FIFA de la Paz

Donald Trump es galardonado con el primer premio FIFA de la Paz

 Diciembre 05, 2025
Panamá jugará el Mundial 2026 frente a Inglaterra, Croacia y Ghana

Panamá jugará el Mundial 2026 frente a Inglaterra, Croacia y Ghana

 Diciembre 05, 2025
Chamar Chambers conquista medalla de oro en Bolivarianos

Chamar Chambers conquista medalla de oro en Bolivarianos

Diciembre 05, 2025

Cuatro de ellos saldrán de las eliminatorias europeas de 16 equipos de la UEFA, que disputarán Albania, Bosnia y Herzegovina, Chequia, Dinamarca, Italia, Kosovo, Irlanda del Norte, Macedonia del Norte, Polonia, República de Irlanda, Rumanía, Eslovaquia, Suecia, Turquía, Ucrania y Gales.

Las otras dos plazas se las disputarán seis equipos (Bolivia, República Democrática del Congo, Irak, Jamaica, Nueva Caledonia y Surinam) en el Torneo clasificatorio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Detienen a hombre que denunció secuestro de su hija en operación Nodriza

Detienen a hombre que denunció secuestro de su hija en operación Nodriza
Sobrevivió a una serpiente venenosa, pero su vida nunca fue igual

Sobrevivió a una serpiente venenosa, pero su vida nunca fue igual
Narco caso golpea al Partido Popular

Narco caso golpea al Partido Popular
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Bebedor agrede a subteniente en Las Mañanitas y le tumba un diente

Bebedor agrede a subteniente en Las Mañanitas y le tumba un diente