Definidos los 12 grupos del Mundial 2026

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se definió durante un espectacular sorteo final en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D. C.

Portugal-Colombia, Brasil-Marruecos y España-Uruguay fueron algunos de los partidos más destacados, aunque todos los grupos conviven con desafíos más que exigentes.

El próximo gran hito en el camino hacia 2026 llegará cuando se revele el calendario actualizado de partidos de la Copa Mundial 2026 este sábado 6 de diciembre, fecha en la que también se darán las sedes y los horarios de los 104 partidos se confirmarán a las 12 mediodía.

Los 12 grupos se sortearon en un evento dirigido por el excapitán de Inglaterra, Rio Ferdinand, con la asistencia de figuras del deporte como Tom Brady, Wayne Gretzky, Aaron Judge y Shaquille O'Neal. Kevin Hart, Heidi Klum y Danny Ramírez presentaron un espectáculo repleto de estrellas que comenzó con una actuación emocionante de Andrea Bocelli y en el que también participaron Robbie Williams, Nicole Scherzinger y Village People que entretuvieron al mundo.

Los dos primeros equipos de cada sección y los ocho mejores terceros de los grupos avanzarán a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Seis de los 48 equipos que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026 aún no se han determinado, y no se conocerán hasta marzo de 2026.

Cuatro de ellos saldrán de las eliminatorias europeas de 16 equipos de la UEFA, que disputarán Albania, Bosnia y Herzegovina, Chequia, Dinamarca, Italia, Kosovo, Irlanda del Norte, Macedonia del Norte, Polonia, República de Irlanda, Rumanía, Eslovaquia, Suecia, Turquía, Ucrania y Gales.

Las otras dos plazas se las disputarán seis equipos (Bolivia, República Democrática del Congo, Irak, Jamaica, Nueva Caledonia y Surinam) en el Torneo clasificatorio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.