Sucesos - 04/12/25 - 09:02 AM

Familiares buscan desesperados a Yoselin, desaparecida en Colón

La adolescente fue vista por última vez ayer, alrededor de las 10:00 a.m., cuando fue dejada en el Colegio Secundario de Gatuncillo, San Juan, Colón.

 

Panamá- Familiares desesperados buscan a la menor de 15 años, Yoselin Cedeño Rodríguez, desde ayer, ya que salió temprano para la escuela, pero no regresó.

La adolescente fue vista por última vez ayer, alrededor de las 10:00 a.m., cuando fue dejada en el Colegio Secundario de Gatuncillo, ubicado en el corregimiento de San Juan, provincia de Colón. Debía culminar su jornada al mediodía y volver a casa, pero eso no sucedió.

Ante su inesperada ausencia, y con pocas horas de desaparecida, la familia interpuso la denuncia ante el Ministerio Público y este jueves se emitió la Alerta Amber.

Yoselin es delgada, mide 1.60 metros de altura, tiene el cabello liso y negro, ojos cafés y piel clara. Presenta una cicatriz en la quijada y lunares visibles en el cuello. Vestía el uniforme escolar (falda verde, camisa blanca con cinta verde en el cuello) al momento de su desaparición.

Si usted la ha visto, notifique de forma confidencial a la Policía Nacional al 104 o a sus familiares a los teléfonos 6315-3811 o 6283-3089.

 

Familiares buscan desesperados a Yoselin, desaparecida en Colón

