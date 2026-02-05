Deportes - 05/2/26 - 12:00 AM
Águilas Metropolitanas inician defensa del título
Las Águilas Metropolitanas, representantes de Panamá en la Serie de las Américas, inician hoy la defensa de su título obtenido el año pasado cuando enfrenten a Venezuela, anfitrión del torneo.
El encuentro está programado para las 7:30 de la noche en el Estadio Monumental de Caracas.
En esta competencia, que se extenderá hasta el 13 de febrero, participan además de Panamá y Venezuela, Curazao, Colombia, Nicaragua, Cuba y Argentina.