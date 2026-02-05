Deportes - 05/2/26 - 12:00 AM

Águilas Metropolitanas inician defensa del título

Las Águilas Metropolitanas, representantes de Panamá en la Serie de las Américas, inician hoy la defensa de su título obtenido el año pasado cuando enfrenten a Venezuela, anfitrión del torneo.

El encuentro está programado para las 7:30 de la noche en el Estadio Monumental de Caracas.

En esta competencia, que se extenderá hasta el 13 de febrero, participan además de Panamá y Venezuela, Curazao, Colombia, Nicaragua, Cuba y Argentina.

Te puede interesar

Drake Maye está confirmado para jugar el Súper Bowl

Drake Maye está confirmado para jugar el Súper Bowl

 Febrero 04, 2026
Panamá conquistó el campeonato Sub-12 Acabowl de Flag Football

Panamá conquistó el campeonato Sub-12 Acabowl de Flag Football

Febrero 04, 2026
El Marsella avanza en Copa de Francia

El Marsella avanza en Copa de Francia

Febrero 04, 2026
Anuncian asistente y preparador físico de Selección de Baloncesto

Anuncian asistente y preparador físico de Selección de Baloncesto

 Febrero 04, 2026
Entrará como Mets al Salón de la Fama

Entrará como Mets al Salón de la Fama

 Febrero 04, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Balacera en Veracruz deja un adolescente muerto y otro herido

Balacera en Veracruz deja un adolescente muerto y otro herido
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Se cae el sistema del MEDUCA y deja en el aire trámites del año escolar 2026

Se cae el sistema del MEDUCA y deja en el aire trámites del año escolar 2026