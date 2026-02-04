Drake Maye está confirmado para jugar el Súper Bowl

Buenas noticias para la afición de Nueva Inglaterra rumbo al gran juego del domingo, pues todo indica que Drake Maye ha dejado atrás sus problemas en el hombro derecho y no estará limitado al enfrentarse a Seattle en el Súper Bowl LX, el cual se disputará este domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California.

Maye, que se perdió la práctica del jueves pasado, mientras que el viernes estuvo limitado, realizó trabajos con los Patriotas para comenzar ahora que ya están instalados en Santa Clara, noticia que confirmó Mike Vrabel, head coach del equipo, en lo que aseguró, no pudo ser un “mejor inicio de semana”.

“Creo que habló por sí mismo sobre cómo se siente (Maye). Yo no puedo determinar cómo se siente. Sé que el entrenamiento de ayer fue bueno para él y para que todos salieran y se pusieran en movimiento. Así que creo que comenzamos la semana de maravilla”, dijo.

Vrabel también fue cuestionado sobre el dueño del equipo Robert Kraft, que, según reportes, no fue seleccionado para ingresar al Salón de la Fama tras no recibir suficientes votos para ser incluido en la Clase 2026.

“Diría que es una lástima. Diría que, según mi experiencia con Robert, se lo merece con creces. Y estará en el Salón de la Fama, simplemente no soy el responsable de decidir cuándo sucederá eso”, finalizó.