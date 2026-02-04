Panamá conquistó el campeonato Sub-12 Acabowl de Flag Football

Panamá sigue obteniendo buenos resultados a nivel internacional en el deporte del flag football, el cual es organizado a nivel nacional por la Asociación de Football Americano de Panamá (AFFP).

Recientemente, Panamá conquistó en la categoría Sub-12 el título Acabowl que se realizó en Acapulco, México

Esta fue la segunda edición de este torneo internacional que se desarrolló desde la categoría U-6 hasta la U-17 en las ramas femenina, masculina y mixta.

La competencia tuvo la participación de más de 300 equipos de 23 estados de la República Mexicana, además de equipos internacionales.

En la Ronda de Clasificación, Panamá logró triunfos 40-0 vs Bengals, 27-0 vs Racoons y 13-12 vs The Crew.

En Semifinales se impusieron 27-0 a las Wildcats y en la final volvieron a vencer, ahora por 19-0, a The Crew.

Cabe destacar que la participación en esta categoría es la primera que tiene Panamá a nivel internacional, logrando un buen resultado.

Otro equipo que representó a Panamá internacionalmente es el de la categoría Sub-13 de la Academia Outlawz, la cual se ganó el derecho de representar al país después de ganar un torneo organizado por la AFFP.

Esta representación nacional participó en el 'NFL Flag Football International Championships', que se desarrolló en el Moscone Centre de la ciudad de San Francisco, California y que se dio en el marco del Pro Bowl (Juego de Estrellas) de la NFL.

En este torneo internacional, de la categoría U-13, vieron acción equipos femeninos y masculinos de España, México, Brasil, Alemania, Australia, Austria, Canadá, China, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Japón y Nueva Zelanda.