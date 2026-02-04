El Marsella avanza en Copa de Francia

El Olympique de Marsella logró apaciguar momentáneamente el crispado ambiente que se vive en su seno por su eliminación de la Liga de Campeones, tras asegurar su presencia en los cuartos de final de la Copa de Francia al golear este martes por 3-0 al Rennes.

Timothy Weah abrió el marcador a los 2’ por intermedio de Amine Gouiri.

Mason Greenwood añadió el segundo gol a los 46' y Pierre-Emerick Aubameyang cerró la puerta a los 83’.