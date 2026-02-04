Deportes - 04/2/26 - 12:00 AM

El Marsella avanza en Copa de Francia

El Olympique de Marsella logró apaciguar momentáneamente el crispado ambiente que se vive en su seno por su eliminación de la Liga de Campeones, tras asegurar su presencia en los cuartos de final de la Copa de Francia al golear este martes por 3-0 al Rennes.

Timothy Weah abrió el marcador a los 2’ por intermedio de Amine Gouiri.

Mason Greenwood añadió el segundo gol a los 46' y Pierre-Emerick Aubameyang cerró la puerta a los 83’.

Te puede interesar

Rayadas de Chiriquí y Umecit FC, invictas en la Liga Femenina de Fútbol

Rayadas de Chiriquí y Umecit FC, invictas en la Liga Femenina de Fútbol

 Febrero 03, 2026
Atlético Madrid logró ayer dos refuerzos

Atlético Madrid logró ayer dos refuerzos

Febrero 03, 2026
‘Coco’ Carrasquilla se enfrenta hoy a Aníbal Godoy

‘Coco’ Carrasquilla se enfrenta hoy a Aníbal Godoy

 Febrero 03, 2026
Barcelona no quiere sorpresas hoy ante Albacete

Barcelona no quiere sorpresas hoy ante Albacete

 Febrero 03, 2026
‘Prospecto del Año’, Orlando Martínez, en Japón para campamento

‘Prospecto del Año’, Orlando Martínez, en Japón para campamento

 Febrero 03, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Asesinato a sangre fría dentro una barbería en la 24 de Diciembre

Asesinato a sangre fría dentro una barbería en la 24 de Diciembre
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Tragedia vial en El Valle de Antón

Tragedia vial en El Valle de Antón
Lo matan en una de riña en un bar de Darién; familia entrega al agresor

Lo matan en una de riña en un bar de Darién; familia entrega al agresor

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí