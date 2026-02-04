Deportes - 04/2/26 - 12:00 AM

Anuncian asistente y preparador físico de Selección de Baloncesto

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Parte del cuerpo técnico que acompañará al recién nombrado técnico de la Selección de Baloncesto de Panamá, Nelson Colón, fueron anunciados por la federación panameña de este deporte (Fepaba).

Por una parte, la Fepaba anunció que el boricua Carlos Rivera Ruiz será el asistente técnico de la selección nacional de baloncesto.

En una nota de prensa, la Fepaba destaca que la experiencia más reciente de Rivera fue al más alto nivel en Puerto Rico y México.

“Llega a sumar estructura, lectura de juego y mentalidad ganadora al cuerpo técnico”, destacó la Fepaba de Rivera.

La Fepaba también anunció que Juan Sierra Concepción será el preparador físico de la selección mayor.

La Fepaba informó que Concepción es entrenador físico / Strength & Conditioning Coach y llega para potenciar la preparación del grupo y elevar el nivel competitivo rumbo a los próximos retos internacionales.

