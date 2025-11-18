Alemania aplastó 6-0 a Eslovaquia y aseguró pase directo al mundial

Alemania aplastó por 6-0 a Eslovaquia en el Red Bull Arena de Leipzig, por la sexta fecha del Grupo A de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026 y aseguró su presencia en la próxima Copa del Mundo.

El equipo de Nagelsmann llegaba con las mismas unidades que su rival (12) y debía al menos empatar frente a su rival directo en la pelea por el primer lugar, que asegura la clasificación directa, objetivo que superó. Desde el minuto 1' salió decidido a buscar la victoria, que no tardaría en encaminar.

Woltemade, a los 19', abrió el marcador para los germanos, que habían hecho más méritos para romper el cero.

Los otros goles del triunfo alemán los lograron Serge Gnabry (29'), Leroy Sané (36', 41'), Ridle Baku (67') y Assan Ouédraogo (79').