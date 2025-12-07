Sucesos - 07/12/25 - 01:24 PM

Ejecutan a joven en tiroteo pandilleril en "El Pentágono" de Santa Ana

Al parecer, Torres, quien vestía pantalón jeans y suéter de color azul con zapatillas negras, intentó escapar pero no lo logró, falleciendo en el lugar.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Daniel Josué Torres, de 26 años, fue ejecutado ayer de varios impactos de bala en la cabeza mientras se encontraba en 'La Canchita' en la zona roja conocida como 'El Pentágono', ubicada en Calle 16 Santa Ana.

Según se informó, a eso de las 12:45 de la madrugada, tuvo lugar un tiroteo entre grupos pandilleriles rivales (BB y El Pentágono) en las inmediaciones de La Canchita. Cuando las unidades de la Policía Nacional se presentaron a verificar la novedad, ubicaron al joven tendido en el suelo, con varios impactos de bala en la cabeza y la espalda.

Al parecer, Torres, quien vestía pantalón jeans y suéter de color azul con zapatillas negras, intentó escapar pero no lo logró, falleciendo en el lugar.

Sobre los antecedentes de Torres se conoció que en el año 2023 fue investigado por un caso de violencia doméstica y este año por violencia de género.

Tan solo el pasado 23 de noviembre fue asesinado Yahir Noriel De León Salgado (35 años), quien fue señalado como el supuesto cabecilla de la pandilla que opera en “Renta 15”, por lo que se investiga si estos dos crímenes guardan relación.

 

Te puede interesar

Ejecutan a joven en tiroteo pandilleril en "El Pentágono" de Santa Ana

Ejecutan a joven en tiroteo pandilleril en "El Pentágono" de Santa Ana

 Diciembre 07, 2025
Nicaragüense buscada por drogas en Costa Rica es capturada en Panamá

Nicaragüense buscada por drogas en Costa Rica es capturada en Panamá

 Diciembre 07, 2025
Pillan colombiano con casi 2,700 pastillas de drogas en el aeropuerto de Tocumen

Pillan colombiano con casi 2,700 pastillas de drogas en el aeropuerto de Tocumen

 Diciembre 07, 2025
Fallece conocido vendedor de flores en fatal atropello en San Carlos

Fallece conocido vendedor de flores en fatal atropello en San Carlos

 Diciembre 07, 2025
Crimen en pleno día reaviva tensa calma en Samaria

Crimen en pleno día reaviva tensa calma en Samaria

Diciembre 07, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Aprehenden mamá de niña asesinada a golpes; padrastro ya había sido retenido

Aprehenden mamá de niña asesinada a golpes; padrastro ya había sido retenido
Abogada: Planells tenía línea directa con María Eugenia y magistrados

Abogada: Planells tenía línea directa con María Eugenia y magistrados
Capturan a padrastro por presunto crimen de su hijastra de 2 años

Capturan a padrastro por presunto crimen de su hijastra de 2 años

Caicedo y otros 7 pasan a casa por cárcel o reporte tras audiencia de 10 horas

Caicedo y otros 7 pasan a casa por cárcel o reporte tras audiencia de 10 horas