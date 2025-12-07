Ejecutan a joven en tiroteo pandilleril en "El Pentágono" de Santa Ana

Panamá- Daniel Josué Torres, de 26 años, fue ejecutado ayer de varios impactos de bala en la cabeza mientras se encontraba en 'La Canchita' en la zona roja conocida como 'El Pentágono', ubicada en Calle 16 Santa Ana.

Según se informó, a eso de las 12:45 de la madrugada, tuvo lugar un tiroteo entre grupos pandilleriles rivales (BB y El Pentágono) en las inmediaciones de La Canchita. Cuando las unidades de la Policía Nacional se presentaron a verificar la novedad, ubicaron al joven tendido en el suelo, con varios impactos de bala en la cabeza y la espalda.

Al parecer, Torres, quien vestía pantalón jeans y suéter de color azul con zapatillas negras, intentó escapar pero no lo logró, falleciendo en el lugar.

Sobre los antecedentes de Torres se conoció que en el año 2023 fue investigado por un caso de violencia doméstica y este año por violencia de género.

Tan solo el pasado 23 de noviembre fue asesinado Yahir Noriel De León Salgado (35 años), quien fue señalado como el supuesto cabecilla de la pandilla que opera en “Renta 15”, por lo que se investiga si estos dos crímenes guardan relación.