Fallece conocido vendedor de flores en fatal atropello en San Carlos

Panamá- Un vendedor de flores, conocido como 'Fulo', falleció luego de ser atropellado en Las Uvas, en San Carlos, provincia de Panamá Oeste.

El hecho de tránsito ocurrió pasadas las 8:00 de la noche del sábado, justo debajo de un puente peatonal. Un pick up de color gris está involucrado en el suceso.

Fulo era muy conocido en Las Uvas, por lo cual su muerte a consternado a los residentes del área, sobre todo a su familia, la cual solicitó, a través de redes sociales, que respeten su dolor.

Al enterarse de la trágica noticia, residentes se presentaron a la escena, mientras el personal de Accidentología y Criminalística del Ministerio Público realizaba el levantamiento del cadáver.