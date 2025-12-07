Sucesos - 07/12/25 - 11:05 AM

Fallece conocido vendedor de flores en fatal atropello en San Carlos

El hecho de tránsito ocurrió pasadas las 8:00 de la noche del sábado, justo debajo de un puente peatonal. Un pick up de color gris está involucrado en el suceso.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un vendedor de flores, conocido como 'Fulo', falleció luego de ser atropellado en Las Uvas, en San Carlos, provincia de Panamá Oeste.

El hecho de tránsito ocurrió pasadas las 8:00 de la noche del sábado, justo debajo de un puente peatonal. Un pick up de color gris está involucrado en el suceso.

Fulo era muy conocido en Las Uvas, por lo cual su muerte a consternado a los residentes del área, sobre todo a su familia, la cual solicitó, a través de redes sociales, que respeten su dolor.

Al enterarse de la trágica noticia, residentes se presentaron a la escena, mientras el personal de Accidentología y Criminalística del Ministerio Público realizaba el levantamiento del cadáver.

Te puede interesar

Pillan colombiano con casi 2,700 pastillas de drogas en el aeropuerto de Tocumen

Pillan colombiano con casi 2,700 pastillas de drogas en el aeropuerto de Tocumen

 Diciembre 07, 2025
Fallece conocido vendedor de flores en fatal atropello en San Carlos

Fallece conocido vendedor de flores en fatal atropello en San Carlos

 Diciembre 07, 2025
Crimen en pleno día reaviva tensa calma en Samaria

Crimen en pleno día reaviva tensa calma en Samaria

Diciembre 07, 2025
Cayó "Chemberre", líder de la pandilla P*tos Ganster, uno de los más buscados

Cayó "Chemberre", líder de la pandilla P*tos Ganster, uno de los más buscados

 Diciembre 07, 2025
Muere motorizado tras colisión en la Boyd–Roosevelt

Muere motorizado tras colisión en la Boyd–Roosevelt

 Diciembre 07, 2025
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Aprehenden mamá de niña asesinada a golpes; padrastro ya había sido retenido

Aprehenden mamá de niña asesinada a golpes; padrastro ya había sido retenido
Abogada: Planells tenía línea directa con María Eugenia y magistrados

Abogada: Planells tenía línea directa con María Eugenia y magistrados
Capturan a padrastro por presunto crimen de su hijastra de 2 años

Capturan a padrastro por presunto crimen de su hijastra de 2 años

Caicedo y otros 7 pasan a casa por cárcel o reporte tras audiencia de 10 horas

Caicedo y otros 7 pasan a casa por cárcel o reporte tras audiencia de 10 horas