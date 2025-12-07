México se llevó el Clásico Internacional del Caribe

El ejemplar mexicano Lodyto Race, con la monta del experimentado jinete Irad Ortiz, conquistó la versión N.°57 del Clásico Internacional del Caribe, principal evento de la Serie Hípica del Caribe, que tuvo como sede el Hipódromo Presidente Remón de la ciudad de Panamá.

El potro colorado de tres años tuvo un tiempo de 1:53.10 para los mil 800 metros de la carrera, la cual repartía 350 mil dólares en premios y que fue dedicada a la figura del reconocido preparador panameño Alberto Paz Rodríguez.

El segundo lugar fue para Sol Auyan Tepuy (Panamá) y el tercero para Brigo (Panamá). Después llegaron Radiólogo (Puerto Rico) y Cholo Moon (Panamá).

Hijo de Zeewat (USA) en Mila Race (MEX) por Danzig Prince Race (MEX), Lodyto Race es perteneciente a la Cuadra Irish y la preparación de José de Jesús Sánchez. Debutó el 5 de octubre de 2024 en el Hipódromo de las Américas en México obteniendo un segundo lugar en final de foto en 1,100 metros.

Con esta victoria, México suma 15 victorias en el principal evento de la Serie Hípica del Caribe, empatando a Venezuela y a un triunfo de Panamá con 16 victorias en esta competencia.

Por su parte Irad Ortiz empató a Emisael Jaramillo con 17 victorias en la Serie Hípica del Caribe.