Sicario asesina a joven de un tiro en la cara en Curundú

Panamá- Anderson Amir Gómez Guzmán, de 21 años, fue asesinado a eso de la 1:00 de la madrugada de ayer, mientras se encontraba dentro de la sección B, de la torre azul, de los multifamiliares de Curundú.

El crimen de Gómez Guzmán fue impactante, pues un sicario, presunto menor de edad, le disparó con tal puntería que la bala le entró por la cara y le salió por la parte trasera de la cabeza.

Con el rostro casi desfigurado, el joven fue trasladado agonizando hasta el cuarto de urgencias del Hospital Santo Tomás por unidades del Grupo de Acción Rápida de la Policía Nacional, pero prácticamente llegó muerto.

El menor involucrado en este crimen está plenamente identificado y está siendo buscado por la policía y la Fiscalía de Homicidios y Femicidios de la región metropolitana.