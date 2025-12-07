Sucesos - 07/12/25 - 01:57 PM

Sicario asesina a joven de un tiro en la cara en Curundú

El crimen fue impactante, pues un sicario, presunto menor de edad, le disparó con tal puntería que la bala le entró por la cara y le salió por la parte trasera de la cabeza.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Anderson Amir Gómez Guzmán, de 21 años, fue asesinado a eso de la 1:00 de la madrugada de ayer, mientras se encontraba dentro de la sección B, de la torre azul, de los multifamiliares de Curundú.

El crimen de Gómez Guzmán fue impactante, pues un sicario, presunto menor de edad, le disparó con tal puntería que la bala le entró por la cara y le salió por la parte trasera de la cabeza

Con el rostro casi desfigurado, el joven fue trasladado agonizando hasta el cuarto de urgencias del Hospital Santo Tomás por unidades del Grupo de Acción Rápida de la Policía Nacional, pero prácticamente llegó muerto.

El menor involucrado en este crimen está plenamente identificado y está siendo buscado por la policía y la Fiscalía de Homicidios y Femicidios de la región metropolitana.

 

Te puede interesar

Salió huyendo de la PN porque portaba un arma de fuego, pero lo atraparon

Salió huyendo de la PN porque portaba un arma de fuego, pero lo atraparon

 Diciembre 07, 2025
Justicia exprés: Condenados mediante acuerdo de pena tras falsa compra de auto

Justicia exprés: Condenados mediante acuerdo de pena tras falsa compra de auto

 Diciembre 07, 2025
Mandan a prisión a padrastro y madre por crimen de niña de 2 años

Mandan a prisión a padrastro y madre por crimen de niña de 2 años

 Diciembre 07, 2025
Doble golpe: decomisan pistola en taxi y droga en Alto de Los Lagos

Doble golpe: decomisan pistola en taxi y droga en Alto de Los Lagos

 Diciembre 07, 2025
Sicario asesina a joven de un tiro en la cara en Curundú

Sicario asesina a joven de un tiro en la cara en Curundú

 Diciembre 07, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Aprehenden mamá de niña asesinada a golpes; padrastro ya había sido retenido

Aprehenden mamá de niña asesinada a golpes; padrastro ya había sido retenido
Abogada: Planells tenía línea directa con María Eugenia y magistrados

Abogada: Planells tenía línea directa con María Eugenia y magistrados
Capturan a padrastro por presunto crimen de su hijastra de 2 años

Capturan a padrastro por presunto crimen de su hijastra de 2 años

Caicedo y otros 7 pasan a casa por cárcel o reporte tras audiencia de 10 horas

Caicedo y otros 7 pasan a casa por cárcel o reporte tras audiencia de 10 horas