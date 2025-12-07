Sucesos - 07/12/25 - 08:42 AM

Muere motorizado tras colisión en la Boyd–Roosevelt

Se informó que es el tercer accidente que se registra en el mismo sitio en una semana

 

Por: Redacción / Crítica -

A veces la vida se apaga en un segundo, y eso fue lo que pasó en la vía Boyd–Roosevelt, en Los Andes, donde un motorizado falleció tras un accidente ocurrido a eso de las 4 de lña madrugada.

Un testigo narró que el motorizado, que fue colisionado por un vehículo.  quedó tendido sobre el pavimento mientras algunos intentaban ayudar, otros filmaban, y otros simplemente agachaban la cabeza porque ver la muerte tan cerca golpea distinto. 

Vecinos y conductores aseguran que ya son tres las víctimas mortales en ese mismo punto, un tramo que parece cobrar vida propia y que, día tras día, deja dolor en las familias.

Este accidente ocurre, un días después que en la provincia de Colón, otro hecho de tránsito también dejó luto y preguntas sin respuesta. 

En el hecho, el conductor de un vehículo que iba rumbo a la ciudad perdió el control, invadió el carril contrario hacia Sabanitas y terminó chocando contra un objeto fijo en la vía. El golpe fue tan fuerte que murió en el lugar.

El segundo ocupante logró ser trasladado al Hospital Manuel Amador Guerrero, con la esperanza de un milagro… pero ese milagro nunca llegó. Minutos después, también se confirmó su fallecimiento.

Las autoridades reiteran a los conductores manejar con prisa es jugarse la vida.  

 
 
 
 

Te puede interesar

Pillan colombiano con casi 2,700 pastillas de drogas en el aeropuerto de Tocumen

Pillan colombiano con casi 2,700 pastillas de drogas en el aeropuerto de Tocumen

 Diciembre 07, 2025
Fallece conocido vendedor de flores en fatal atropello en San Carlos

Fallece conocido vendedor de flores en fatal atropello en San Carlos

 Diciembre 07, 2025
Crimen en pleno día reaviva tensa calma en Samaria

Crimen en pleno día reaviva tensa calma en Samaria

Diciembre 07, 2025
Cayó "Chemberre", líder de la pandilla P*tos Ganster, uno de los más buscados

Cayó "Chemberre", líder de la pandilla P*tos Ganster, uno de los más buscados

 Diciembre 07, 2025
Muere motorizado tras colisión en la Boyd–Roosevelt

Muere motorizado tras colisión en la Boyd–Roosevelt

 Diciembre 07, 2025
Ver esta publicación en Instagram

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Aprehenden mamá de niña asesinada a golpes; padrastro ya había sido retenido

Aprehenden mamá de niña asesinada a golpes; padrastro ya había sido retenido
Abogada: Planells tenía línea directa con María Eugenia y magistrados

Abogada: Planells tenía línea directa con María Eugenia y magistrados
Capturan a padrastro por presunto crimen de su hijastra de 2 años

Capturan a padrastro por presunto crimen de su hijastra de 2 años

Caicedo y otros 7 pasan a casa por cárcel o reporte tras audiencia de 10 horas

Caicedo y otros 7 pasan a casa por cárcel o reporte tras audiencia de 10 horas