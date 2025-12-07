Muere motorizado tras colisión en la Boyd–Roosevelt

A veces la vida se apaga en un segundo, y eso fue lo que pasó en la vía Boyd–Roosevelt, en Los Andes, donde un motorizado falleció tras un accidente ocurrido a eso de las 4 de lña madrugada.



Un testigo narró que el motorizado, que fue colisionado por un vehículo. quedó tendido sobre el pavimento mientras algunos intentaban ayudar, otros filmaban, y otros simplemente agachaban la cabeza porque ver la muerte tan cerca golpea distinto.



Vecinos y conductores aseguran que ya son tres las víctimas mortales en ese mismo punto, un tramo que parece cobrar vida propia y que, día tras día, deja dolor en las familias.

Este accidente ocurre, un días después que en la provincia de Colón, otro hecho de tránsito también dejó luto y preguntas sin respuesta.



En el hecho, el conductor de un vehículo que iba rumbo a la ciudad perdió el control, invadió el carril contrario hacia Sabanitas y terminó chocando contra un objeto fijo en la vía. El golpe fue tan fuerte que murió en el lugar.

El segundo ocupante logró ser trasladado al Hospital Manuel Amador Guerrero, con la esperanza de un milagro… pero ese milagro nunca llegó. Minutos después, también se confirmó su fallecimiento.

Las autoridades reiteran a los conductores manejar con prisa es jugarse la vida.