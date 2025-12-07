Deportes - 07/12/25 - 02:14 PM

Nataly Delgado retiene título mundial en histórica pelea en Veraguas

La campeona mundial supermosca de la AMB venció a la mexicana Arlenn Sánchez.

 

Por: Joel Isaac González/ @GonzalezKmarena -

La campeona mundial supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Nataly Delgado, retuvo con éxito su corona mundial en una histórica noche en la ciudad de Santiago de Veraguas.

Delgado venció por decisión unánime a la mexicana Arlenn Sánchez en el combate estelar de la función que tuvo como sede el Salón Villa Magna del Hotel Gran David  de la ciudad de Santiago, que se convirtió en el primer lugar del interior de la República de Panamá en ser sede de una pelea de campeonato mundial de boxeo.

Las tres tarjetas de los jueces fueron a favor de Delgado: 99-90, 98-91 y 99-90. Fue la primera defensa titular de Delgado, quien nació precisamente en Santiago.

La boxeadora panameña, conquistó el cetro mundial de las 115 libras de la AMB el pasado 18 de julio en la ciudad de Panamá cuando venció por decisión unánime a la también mexicana y excampeona mundial Maribel Ramírez.

Con este triunfo, sin duda alguna Nataly Delgado cerró el año más exitoso en su carrera y apunta a realizar la segunda defensa de su cetro en el 2026 en una fecha y rival por determinar. 

La función, que fue organizada por la Alcaldía de Santiago, presidida por Eric Jaén y la empresa High Level Boxing, del promotor Roberto Mora, la cual estuvo a cargo de la producción del evento, tuvo la participación de otros destacados boxeadores veragüenses como fue el caso del invicto Maximiliano Bonilla, quien ganó por nocaut técnico en el sexto asalto al colombiano residente en Panamá, Jhoynnier Cervera.

