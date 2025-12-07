Español Sergio Ramos: 'Es mi último partido'

Sergio Ramos reiteró que jugó su último partido en México, en la eliminación de Rayados ante Toluca en las semifinales del Apertura 2025, y no renovará contrato con Monterrey.

"Al final, lo dejé bastante claro la semana pasada, obviamente sí, es mi último partido", dijo el defensor español al final de la transmisión del partido en el Estadio Nemesio Diez.

La incógnita sobre si Sergio Ramos seguirá en México se despejó apenas unos minutos del silbatazo que consumó la eliminación de Rayados en las semifinales del Apertura 2025.

El defensor español termina contrato este diciembre y, como lo expresó desde la semana pasado, su deseo es no continuar en Monterrey.

Ramos se convirtió en el alma del equipo. De inmediato tomó el gafete de capitán y en su último partido con Rayados marcó un gol que le dio vida a su equipo y que impulsó a sus compañeros a buscar una remontada heroica, tal como lo hicieron ante América en cuartos de final.

El ibérico, quien fue campeón del mundo con España en 2010 y es una leyenda del Real Madrid, está a las puertas de terminar su experiencia en México, esto de acuerdo con fuentes que informaron que la directiva, encabezada por José Antonio Noriega, aún no logra convencerlo para que extienda el contrato.

En el último juego, Sergio Ramos brilló en el ataque cuando anotó un penal que fue clave en el partido. Su festejo fue claro y mandó a callar a la porra de Toluca, misma que se metió con todo con el zaguero del cuadro regiomontano.

Ramos alentó a su equipo, aplaudió a sus compañeros en todo momento y no se intimidó ante el poder de la ‘Bombonera’. De igual forma, cuando anotó Roberto de la Rosa el segundo, fue más enfático en que estaban cerca de la remontada.

Fiel a su estilo, Sergio Ramos se fue al área del Toluca cuando el juego agonizaba en busca de una nueva gesta heroica, pero ahora no pudo hacer un ‘Noventa y Ramos’.

Al silbatazo final, Ramos se llevó la playera al rostro y luego de unos segundos, caminó para buscar a sus compañeros, darles un abrazo y palabras de aliento. Además, compartió algunos momentos con jugadores del Toluca como Hugo González, Marcel Ruiz, Helinho y Paulinho.

Ramos se despidió con aplausos de la cancha del Estadio Nemesio Diez.