Deportes - 07/12/25 - 04:06 PM

Militao aumenta la plaga de lesiones en defensa del Real Madrid

El jugador brasileño sufrió una lesión muscular este domingo en el partido en que su equipo enfrentó al Celta de Vigo.

 

Por: Madrid/ EFE -

Éder Militao sufrió una lesión muscular a los 21 minutos del duelo liguero del Real Madrid ante el Celta de Vigo, en una acción defensiva en la que cayó fulminado tras una carrera con Pablo Durán, doliéndose de la parte posterior del muslo izquierdo que le obligó a ser sustituido por Antonio Rüdiger.

En un despiste defensivo del Real Madrid, Pablo Durán lanzó una carrera para dirigirse a un mano a mano con Thibaut Courtois. En el esfuerzo por evitarlo con una rápida carrera, Militao cayó lesionado y aumentó la plaga de bajas defensivas que sufre Xabi Alonso.

El técnico tolosarra no puede contar ante el Celta por lesión con Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, David Alaba y Ferland Mendy. A todos ellos se uma Militao, que tuvo que abandonar el campo cojo, ayudado por dos fisioterapéutas para llegar hasta los vestuarios.

En las próximas horas el Real Madrid realizará una resonancia magnética para determinar con exactitud la gravedad de la lesión muscular del central brasileño. De cara al partido de la Liga de Campeones del miércoles, ante el Manchester City, Huijsen es el único defensa que tiene opciones de retorno tras una sobrecarga que le ha mantenido fuera del equipo cuatro encuentros.

