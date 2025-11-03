Alex Bregman, Cody Bellinger y Edwin Díaz serán agentes libres

El tercera base de los Boston Red Sox, Alex Bregman, el jardinero/primera base de los New York Yankees, Cody Bellinger, y el cerrador de los New York Mets, Edwin Díaz, se encuentran entre los jugadores que decidieron rescindir sus contratos el lunes y se convertirán en agentes libres.

Bregman, como se esperaba, decidió renunciar a los dos últimos años de un contrato de tres años y 120 millones de dólares con los Red Sox y entrará en la agencia libre por segunda temporada consecutiva, de acuerdo con Jeff Passan de ESPN.

Bregman, de 31 años, tuvo un gran comienzo en Boston, bateando .299 con 11 jonrones y 35 carreras impulsadas antes de sufrir una lesión en el cuádriceps que lo mantuvo fuera de acción del 24 de mayo al 11 de julio. Terminó la temporada con un promedio de .273, 18 jonrones y 62 carreras impulsadas.

Más de 140 jugadores se convirtieron en agentes libres en los dos días posteriores al final de la Serie Mundial, y se espera que más se sumen a la lista hasta el jueves, dependiendo de si se ejercen las opciones de equipo, jugador y mutuas.

Bellinger, quien rechazó su opción de $25 millones, encabezó la lista en WAR de 2025 y bateó .302, con 18 jonrones y un OPS de .909 en el Yankee Stadium. Sin embargo, tuvo dificultades como visitante, bateando .241, con 11 jonrones y un OPS de .715.

Díaz rechazó la opción de dos años y $37 millones en su contrato con los Mets después de una temporada estelar en la que el lanzador derecho de 31 años logró 28 salvamentos con una efectividad de 1.68 y 98 ponches.

El cerrador de los San Diego Padres, Robert Suárez, quien lideró la Liga Nacional esta temporada con 40 salvamentos, rechazó su opción de dos años y $16 millones. A él se unió en la agencia libre su compañero de equipo Michael King, quien firmó un contrato de un año por $7.75 millones, que incluía una cláusula de rescisión de $3.75 millones sobre una opción de $15 millones.

King, lanzador derecho de 30 años, tuvo marca de 5-3 con una efectividad de 3.44 este año, limitándose a 15 aperturas debido a su paso por la lista de lesionados por una inflamación en el hombro derecho.

Los Kansas City Royals rechazaron su opción de $12 millones sobre Michael Lorenzen con una cláusula de rescisión de $1.5 millones, mientras que los Seattle Mariners decidieron no renovar el contrato del receptor Mitch Garver, quien tenía una opción de $12 millones (con una cláusula de rescisión de $1 millón).