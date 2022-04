Ancelotti: 'Para el Madrid no es un éxito llegar a una semifinal'

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, insistió que, para el Real Madrid, "no es un éxito llegar a una semifinal" y que el éxito es llegar a una final porque "el Real Madrid tiene un gran récord en las finales".

El técnico italiano habló este martes ante la prensa desde el Etihad Stadium antes de medirse este martes al Manchester City.

"Va a ser una eliminatoria más abierta por el cambio de regla. Hay una mezcla de felicidad, porque estamos muy cerca de la final de la competición más importante, pero la preocupación de jugar contra un equipo fuerte. Estamos acostumbrados porque en esta Champions hemos tenido partidos muy duros, contra equipos que eran favoritos. Hemos luchado y nos ha salido bien y lucharemos también mañana", explicó el técnico del Madrid.

"La eliminatoria no la vamos a sentenciar mañana. Se decidirá en la vuelta en el Santiago Bernabéu. Tengo la duda de apostar por tres delanteros y no solo por dos. La duda es Camavinga o Rodrygo".

Ancelotti fue preguntado por la importancia de la historia del Real Madrid: "La presión es parecida. Para el Madrid no es un éxito llegar a una semifinal. Es un éxito llegar a la final. Ese es nuestro objetivo. Si el Madrid llega a la final tiene más porcentaje de ganarla".

"La historia del Madrid en esta competición cuenta mucho. Para nosotros más que para los rivales. La historia de los últimos años ayuda. Los jugadores notan el peso de esta camiseta. Es una responsabilidad positiva".

"Me acuerdo de lo que decía la prensa y la opinión pública a principios de temporada y ahora hay dos equipos en la semifinal que nadie pensaba que iba a poder llegar", apuntó.

"Los dos favoritos con el PSG, el Chelsea, el City, el Liverpool. Estamos contentos de estar aquí. El Real Madrid siempre va a competir y vamos a competir. Hoy, mañana y la semana que viene".

Sobre las posibles bajas para el partido, Ancelotti comentó que Ferland Mendy está bien y que las dudas están sobre David Alaba y "más dudas" sobre Casemiro.

"El entrenamiento nos va a decir más. Casemiro lo está intentando, está cerca, si no va a jugar este partido estará en el siguiente". EFE

