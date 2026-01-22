Ángel Orelien y José Calderón refuerzan al Sporting San Miguelito

El volante Ángel Orelien y el portero José Calderón son los nuevos refuerzos del Sporting San Miguelito para el Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) y la Copa de Campeones de la Concacaf.

Orelien regresa al Sporting, ya que tuvo un paso previo por la institución rojinegra hace un par de años, por lo que vuelve a casa con mayor experiencia y recorrido internacional.

Por su parte, Calderón viene a sumar su experiencia, jerarquía y liderazgo bajo los tres palos.