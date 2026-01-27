Antetokounmpo no tiene fecha de regreso

La fecha potencial de regreso de Giannis Antetokounmpo a los Bucks de Milwaukee, con el alero recuperándose de una distensión en la pantorrilla que el propio jugador había adelantado podría mantenerlo fuera de juego de cuatro a seis semanas.

El dos veces MVP también dijo, después de la derrota de los Bucks por 102-100 ante Denver el viernes, que una resonancia magnética determinaría si padecía una distensión en la pantorrilla o en el sóleo de su pierna derecha.