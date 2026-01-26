Que, tras la tortura a la que fue sometido el marino panameño Olmedo Múñez, hay quienes están esperando que grupos como el Suntracs se pronuncien en cuanto a los brutales métodos para causar sufrimiento que el régimen de “Plátano” Maduro empleó en contra de uno de sus compatriotas. Maduro, basura… ¿Cómo es la vaina?

Que, en el mamotreto de Jodebrecht, un chusco comenta que vamos a ver si la Corte se hace de la vista gorda con el artículo 5 del Código Procesal y le aplica a “Cachaza” el “Código Mejía”, de formular acusación sin imputación.

Que un "Alemán" que no es pastor, está emplanillado en la Asamblea y se dedica a hacer campañas sucias en redes durante horas laborables. Me cuentan que nadie le dice nada porque está agarrado de Jesús… Jorge, ¿es la nueva cara?

Colaboradores de ENA comentan que desde adentro de la empresa se cocina el problema con los saldos del Panapass que joden a las empresas de leasing de autos y, como si nada, aparece un ex de la casa vendiendo la “solución” a punta de honorarios. Crear el caos para luego cobrar por apagarlo tiene nombre. ¡Ataja, Marito!

Que, hablando de la Cuevita de la 5 de Mayo, me aclaran que el excomisionado que tiene atormentadas a varias mujeres llegó a ese órgano de la mano de Dana y no de Jorgito. La mayoría de los funcionarios de la Asamblea lo quieren fuera, pero parece que el “man" está bien agarrado de alguien. ¡Así que seguirá haciendo de las suyas!

Que un jodedor comenta que los miembros de la pandilla de Vamos se anduvieron rasgando las vestiduras porque no era posible que Revisalud no les pagara sus prestaciones a los trabajadores, pero nada dicen de la violación de derechos a los ex trabajadores del Municipio de San Miguelito, a los que Irma ha dejado sin chicha ni limonada.

Que "El Loco", asegurando que en el tema de la basura en San Miguelito hay un “gato encerrado” y que le suena que el sencillo que da este negocito infrahumano iba a quedar en las manos de uno que, si sale, no puede regresar a Boston en Gringolandia. ¿Estará hablando del mismo personaje que se opuso al Memorándum de Entendimiento entre Panamá y EE. UU.?

Que, hablando de la alcaldía de Detroit, salió a la luz que varias adjudicaciones favorecieron a un mismo grupo empresarial familiar que aparenta competir en los procesos de compra de dicho municipio. ¿Cómo así, Irma? ¡Aclárame eso!

Que los contratos de las empresas familiares que simulan competir en Detroit son todos cercanos al límite de los 50 mil dólares; claro, no, eso se hace con la clara intención de evitar el riguroso control de la Contraloría. ¿No era la gente de Vamos la que venía a hacer una gestión dizque diferente?

Que me soplan que a “Bolo” le llegó la info de las travesuras que querían hacer con el negocito de la basura y no le quedó de otra que pararle la “party”.

Que Carlos Lehder, la otrora “estrella” del Cartel de Medellín, vaticina que “Plátano” Maduro, cuando sea condenado, será llevado de Brooklyn a una cárcel en Florence, Colorado, en donde las celdas están a cuatro metros bajo tierra. Es el mismo lugar donde está “El Chapo” Guzmán.

Que me cuentan que “Luchito”, el de Vamos, anda adentrándose en terrenos peligrosos, fantaseando con iniciativas golpistas dirigidas a desestabilizar el país y crear zozobra y caos. ¿No me digan que los libres postulados vienen con el mismo librito del Suntracs?

Que hoy en la Cuevita se someterá a estudio y análisis el proyecto insigne de la diputada cuyo marido se pasea con arma en la cintura por Utira de Río de Jesús: el que establece la creación del Santuario de las Olas de Panamá. ¡Waoooooooo!

Que hoy la diputada regala panty tendrá mucha actividad en el Salón Diplomático, donde recibirá a representantes de Canadá, Trinidad y Tobago, Guatemala y Polonia.

Que el sector pesquero de Chiriquí mostrando su respaldo al proyecto Puerto Barú, otra obra a la que se oponen los seudoambientalistas, la mayoría vagos de oficina, que no hacen ni dejan de hacer, como Martita.