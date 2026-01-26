Encuentran por casualidad a hijo que apuñaló a su madre y la quemó

Panamá- Un hombre de 25 años, de apellido Arracera, que se mantenía prófugo desde el sábado luego de apuñalar a su madre y prender fuego a su casa con ella dentro, fue accidentalmente ubicado este lunes por unidades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) en Quiteño, corregimiento de Las Lomas, distrito de David, provincia de Chiriquí.

El sospechoso, señalado por su propia madre como su agresor, fue ubicado hoy por el Sinaproc mientras varias unidades realizaban labores de búsqueda de un adulto mayor de 63 años reportado como desaparecido en Las Lomas.

Arracera terminó en la orilla de un río en David, golpeado, con lesiones en sus brazos y fracturas en una de sus piernas, luego de ser arrastrado por una crecida de agua, según confirmó Mónika Acosta, directora provincial del Sinaproc de Chiriquí.

El sospechoso estaba deshidratado, ya que permaneció en el río desde pasadas las 10:00 p.m. del sábado —cuando escapó de la casa de su madre tras atacarla— hasta alrededor de la 1:10 a.m. de esta madrugada, cuando fue encontrado.

Tras una media hora de caminata, los uniformados lograron trasladar al sospechoso hasta un punto seguro donde paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias lo recogieron y lo trasladaron al Hospital Regional 'Rafael Hernández' de David, donde se mantiene recluido.

Mientras el Sinaproc continúa la búsqueda del adulto mayor desaparecido, la Policía Nacional y el Ministerio Público coordinan las acciones para que el sospechoso enfrente la justicia por intento de femicidio contra su propia madre, una vez su condición lo permita.

Según confirmó el Ministerio de la Mujer, entidad que coordina un equipo interdisciplinario para brindar acompañamiento y atención al núcleo familiar de la adulta mayor, ella se encuentra estable, pese a presentar quemaduras en el 20% de su cuerpo.



