Sucesos - 25/1/26

Hijo apuñala a su madre e intenta quemarla dentro de su casa

Según narró a las autoridades una hija de la víctima, todo ocurrió la noche de ayer, antes de que ella llegara a la vivienda.

 

Por: Redacción Web

Panamá- Un hijo apuñaló a su propia madre, de 61 años, e intentó incendiar su vivienda con ella dentro, en medio de un episodio de violencia doméstica ocurrido en la barriada Villa Nareth, ubicada en el distrito de David, en la provincia de Chiriquí.

Según narró a las autoridades una hija de la víctima, todo ocurrió a eso de las 10:00 p.m. de ayer, antes de que ella llegara a la vivienda.

Cuando ella llegó, de la casa salía humo, pero para su sorpresa, encontró a su madre dentro, tendida en el suelo y apuñalada con una tijera.

Se detalló que el agresor, mayor de edad, le metió candela a la casa después de agredir a su madre y después escapó, quizás con la intención de que, si no moría por las heridas que le había provocado, lo hiciera quemada. 

Rápidamente, la hija solicitó ayuda y su madre fue trasladada al hospital de David, donde se mantiene recluida fuera de peligro.

La Policía Nacional y el Ministerio Público están tras la pista del hijo agresor e iniciaron la investigación para establecer la causa esta agresión filial.

