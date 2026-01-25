Crimen rápido y letal: joven cae abatido en la 9 de Enero

Panamá- Mainor Omar González, de 23 años, fue asesinado de cuatro balazos mientras se encontraba en el sector conocido como la 9 de Enero, en Los Andes, corregimiento de Amelia Denis de Icaza, distrito de San Miguelito, próximo a una discoteca.

Todo ocurrió muy rápido. A eso de las 6:30 p.m. de ayer, sujetos armados aparecieron, dispararon contra Mainor y escaparon mientras él caía en la orilla de la vía, dando sus últimas bocanadas de aire en un intento por seguir respirando. Él simplemente se desplomó de frente, quedando boca abajo.

En segundos, Mainor murió producto de los impactos de bala que lo alcanzaron en la cabeza (2), la nuca (1) y la espalda (1), ya que el ataque sorpresivo no le dio tiempo a escapar.

Residentes del área, tras escuchar las detonaciones, se asomaron a ver qué había ocurrido. Al notar que se trataba de un crimen, llamaron al 911, pero cuando los paramédicos llegaron ya era tarde, pues Mainor ya había muerto.

Sobre los sicarios, aún no se sabe nada, porque se fueron tan rápido como llegaron.