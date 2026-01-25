Sucesos - 25/1/26 - 10:08 AM

Crimen rápido y letal: joven cae abatido en la 9 de Enero

Todo ocurrió muy rápido. A eso de las 6:30 p.m. de ayer, sujetos armados aparecieron, dispararon contra Mainor y escaparon mientras él caía al suelo

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Mainor Omar González, de 23 años, fue asesinado de cuatro balazos mientras se encontraba en el sector conocido como la 9 de Enero, en Los Andes, corregimiento de Amelia Denis de Icaza, distrito de San Miguelito, próximo a una discoteca.

Todo ocurrió muy rápido. A eso de las 6:30 p.m. de ayer, sujetos armados aparecieron, dispararon contra Mainor y escaparon mientras él caía en la orilla de la vía, dando sus últimas bocanadas de aire en un intento por seguir respirando. Él simplemente se desplomó de frente, quedando boca abajo.

En segundos, Mainor murió producto de los impactos de bala que lo alcanzaron en la cabeza (2), la nuca (1) y la espalda (1), ya que el ataque sorpresivo no le dio tiempo a escapar.

Residentes del área, tras escuchar las detonaciones, se asomaron a ver qué había ocurrido. Al notar que se trataba de un crimen, llamaron al 911, pero cuando los paramédicos llegaron ya era tarde, pues Mainor ya había muerto.

Sobre los sicarios, aún no se sabe nada, porque se fueron tan rápido como llegaron.

 

Te puede interesar

¡Fuego, fuego! Tranquilos, es solo un simulacro

¡Fuego, fuego! Tranquilos, es solo un simulacro

 Enero 25, 2026
Doble tragedia vial en menos de 24 horas

Doble tragedia vial en menos de 24 horas

 Enero 25, 2026
Crimen rápido y letal: joven cae abatido en la 9 de Enero

Crimen rápido y letal: joven cae abatido en la 9 de Enero

 Enero 25, 2026
Encuentran 30 paquetes de drogas a orilla del mar; buscan a sus dueños

Encuentran 30 paquetes de drogas a orilla del mar; buscan a sus dueños

Enero 25, 2026
Ifarhu abrirá convocatoria de becas para estudiantes con discapacidad

Ifarhu abrirá convocatoria de becas para estudiantes con discapacidad

 Enero 24, 2026

 

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Asesinan a hombre mientras dormía en su casa en Las Mañanitas

Asesinan a hombre mientras dormía en su casa en Las Mañanitas
Conductor de taxi embiste a policías tras ser boleteado en Mocambo

Conductor de taxi embiste a policías tras ser boleteado en Mocambo
Un asaltante muerto y otro herido en robo en Coclé

Un asaltante muerto y otro herido en robo en Coclé
Clavado mortal: Hombre muere al golpearse la cabeza en el río Sábalo

Clavado mortal: Hombre muere al golpearse la cabeza en el río Sábalo