Deportes - 12/2/26 - 12:00 AM

Antón, la mascota oficial de los Juegos Suramericanos de la Juventud

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El Comité Organizador de los Juegos Suramericanos de la Juventud, que se realizarán en Panamá del 12 al 25 de abril, hizo la presentación de la mascota oficial de esta competencia deportiva.

Se trata de Antón, que nace del corazón verde de Panamá, entre montañas que respiran vida y bosques húmedos donde la legendaria rana dorada ha brillado por generaciones.

En estos Juegos Panamá 2026 se busca representar los valores de Antón, orgullo nacional, biodiversidad y el brillo aspiracional del deporte, con programas de sostenibilidad a lo largo de toda la competencia, queriendo dejar una huella en la historia del deporte e inspirar al futuro de continuar con nuestro legado.

Antón, no solo acompaña las competencias, también conecta. Nos recuerda que lo auténtico se

protege, que la identidad se celebra y que el futuro se construye con unión, sostenibilidad y excelencia.

