¿Mírelo bien! Se quedó con dinero de extranjeros para compra de apartamento

Panamá- Mire bien el rostro de este hombre. Él es el panameño Manuel De Jesús Becerra Quijano, de casi 55 años, y está siendo buscado por la Sección Cuarta de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana, por el delito de apropiación indebida.

Este nacional de rostro amable aprovechó la confianza que una pareja de nacionalidad extranjera depositó en él para quedarse con una alta suma de dinero que estos le transfirieron para la compra de un apartamento.

La pareja intentó contactar a Becerra Quijano, pero al no recibir respuestas, ni el apartamento ni la devolución del dinero, interpusieron la denuncia ante el Ministerio Público de Panamá.

Si usted sabe dónde está Becerra Quijano, puede denunciarlo de manera confidencial ante la Sección Cuarta de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana, a través de los teléfonos 524-9342, 524-4982, 524-2655, 524-2420.