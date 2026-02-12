Panamá Metro A destacó en Nacional de softbol de 50 años

El equipo de Panamá Metro A tuvo una destacada actuación en el Campeonato Nacional de Softbol de 50 años y más de la Liga Indian Rodríguez, al quedar ubicado en la cuarta posición de la competencia.

El torneo, que tuvo la participación de las 12 provincias deportivas, se disputó en Herrera y Los Santos.

El equipo capitalino que participó en este campeonato nacional, tuvo como cuerpo técnico a Aristides Campagnani, Carlos Ramírez y Rodrigo Rivera.

Entre los jugadores que integraron el equipo de Panamá Metro A podemos mencionar a Rigoberto Valdelamar, Jorge ‘Pini’ Cortes, Emerico Castillo, Nicolás Batista, Gustavo Lezcano, Javier Urriola, Juan Carlos Real, Eric Atencio y Dídimo Vergara, entre otros.

El Campeonato Nacional de Softbol de 50 años y más de la Liga Indian Rodríguez fue ganado por el equipo de Panamá Este A, mientras que Los Santos fue el subcampeón.

Por su lado, Panamá Este B, ocupó la tercera posición del torneo.