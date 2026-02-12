Deportes - 12/2/26 - 12:00 AM

CAI de La Chorrera y Árabe Unido de Colón exponen lideratos

Por: Redacción EFE -

El Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI) y el Árabe Unido de Colón afrontarán hoy jueves la quinta jornada adelantada por los carnavales en Panamá— con el objetivo de defender el liderato de sus respectivas conferencias en el torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El CAI, máximo goleador del campeonato con ocho tantos y líder del Oeste con 8 unidades, se medirá mañana jueves al Veraguas United, que suma siete puntos y podría quedarse con la cima de la conferencia en caso de lograr la victoria.

Por su lado, el conjunto colonense, puntero del Este con 7 unidades y diferencia goleadora de +2, intentará también mañana jueves mantener su racha ganadora frente al Plaza Amador, que pese a ser el bicampeón del fútbol panameño marcha en el sótano de la conferencia con apenas un punto.

También, para hoy jueves, el Unión Coclé —que ha empatado sus cuatro primeros compromisos en el Oeste— buscará su primer triunfo ante el Herrera F.C., colista del grupo.

Ayer miércoles inició la quinta jornada y en el primer compromiso, realizado en el Estadio Agustín Muquita Sánchez de La Chorrera, el Tauro Fútbol Club venció 3-1 a la Umecit.

