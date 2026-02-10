Que un chusco dijo en un cafetín que solo hizo salir el camarada Genarosky y ya el Suntracs llamó a huelga y paralizó obras, como la del Cuarto Puente. Imagínate si regresa Saúl, vuelve y se tranca el país.

Que el mismo chusco comenta que los llamados al desorden por parte del Suntracs se dan justo en momentos en que se respira optimismo en cuanto a la situación económica del país. ¡No quieren ni les conviene que la vaina mejore!

Que ProntoAseo, la empresa que tuvo su revulú en San Miguelito por el contrato de concesión, quiere pasar agachada y está buscando ahora un contrato para recoger basura en el distrito capital. Le mandan a decir a la Dirección de Contrataciones Públicas que pele el ojo con un gol.

Que la Policía Nacional desplegará más de 30 mil tongos en todo el país para poner orden y controlar los excesos los cuatro días de Carnaval. ¡Pórtense bien! Recuerden que, si lo meten a la chirola el viernes, no saldrán hasta el Miércoles de Ceniza.

Que por los lados de Panamá Pacífico andan cabreados por la apertura de la vía que sale hacia el área de Veracruz. Me cuentan que los moradores no quieren que la chusma pase por su área yeyé. ¡Vea usted!

Que le mandan a decir a la taquillera de Irma que el parque de Brisas del Golf está peor que nunca, hay exceso de fondas y, además, andan los bien cuidados a la orden del día. ¡Que vaya a poner orden!

Que los taxistas de Chame se están quejando de que les están cobrando $10 por mes para poder entrar al área de Coronado Es Vida. ¡Mira tú!

Que, hasta ayer, solo se había recolectado un 0.58% de las firmas dentro del proceso de revocatoria contra Galván en Colón. Igualmente, por los lados de Barú apenas se han recogido 0.14% de las rúbricas requeridas para joder a Pitti.

Que, hablando de alcaldes, un jodedor comenta que es increíble que nadie haya presentado ningún proceso contra Irma, cuyo único éxito alcaldicio hasta el momento ha sido taquillar y llorar.

Que, en el mamotreto de Jodebrecht, para este martes está programada la comparecencia de Damaris Rodríguez Araúz, la que no es perito ni contable, pero que elaboró informes de investigación de carácter financiero. ¡Vaya locura!

Que por los lados de la Cancillería le sacaron el “hacha” a Cachaza y le dijeron en pocas palabras que se vaya a otro lado con sus cuentos chinos porque el actual gobierno no ha recibido ningún “fucking” dólar por parte de China.

Que una necia me cuenta que muchos diputados ya entraron en “modo carnaval” y por eso ayer no pudo avanzar en la Cuevita el proyecto 212, con el cual se pretende establecer un régimen de responsabilidad para las promotoras o constructoras que se dedican al negocio de la construcción de viviendas y así evitar que los sueños de quienes aspiran a una casa se conviertan en pesadilla, ya sea por vicios de la construcción, falta de abastecimiento de agua potable y de luz eléctrica.