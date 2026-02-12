Deportes - 12/2/26 - 12:00 AM

Sub-17 de Panamá tiene una planificación para competir en el Mundial

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

La Selección Sub-17 de Fútbol de Panamá, que la noche del martes logró su clasificación al mundial de la categoría, ya tiene su planificación con miras a no solamente participar, sino competir en la máxima cita.

Panamá logró su cupo mundialista de forma invicta y contundente, al vencer 4-1 a Nicaragua en el estadio Rommel Fernández y llevarse el primer lugar del grupo B del Premundial Concacaf de esta categoría.

Ganó sus tres compromisos del grupo B, incluyendo el del martes ante Nicaragua. Venció el jueves 5 de febrero a Dominica 6-1 y el pasado sábado 7 superó 6-0 a Anguila.

Para Panamá es la quinta ocasión en que logra su pase a la máxima cita de esta categoría. Ha clasificado a los mundiales Sub-17 de los años 2011, 2013, 2023, 2025 y ahora 2026, que se disputará nuevamente en Catar.

“Nosotros tenemos muchas cosas para trabajar con la selección. Esperemos que la federación nos ayude y esté de acuerdo con todo lo que vamos a plantear”, manifestó el director técnico del equipo, Felipe Baloy, quien se convirtió en el primer panameño en clasificar a un mundial tanto como jugador como de técnico.

“Necesitamos que esta selección tenga amistosos de calidad y lo que necesita una selección para competir en un mundial”, agregó el técnico.

Igualmente pidió el apoyo a los clubes para que le den la oportunidad a estos jóvenes para que tengan minutos de actividad.

Sobre el rendimiento de los jugadores en el torneo, Baloy destacó el esfuerzo de todos, quienes dieron el máximo de su esfuerzo para lograr el objetivo.

