Deportes - 07/11/25 - 12:00 AM

Anuncian torneo de baloncesto ‘Pifia 2 vs 2’ en la Doce Sports Center

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Todo está listo para el Torneo de Baloncesto “PIFIA 2V2” que se realizará mañana sábado 8 de noviembre en la cancha 1 de baloncesto de La Doce Sport Center, ubicada en la Avenida 12 de octubre.

Un total de 32 jugadores conforman los 16 equipos que verán acción en el torneo.

El sistema de competencia es de 8 partidos en la ronda regular a “muerte súbita”, clasifican los ganadores de cada partido a los Cuartos de Final, luego se jugarán las llaves Semifinales y la Gran Final. Cada partido tiene una duración de 10 minutos corridos o 15 puntos, lo que se cumpla primero; de la línea de tres puntos vale dos y todo lo demás un punto, de igual forma para correr la ofensiva se jugará con el reloj de los 14 segundos, que se exige en el formado de Media Cancha.

Para este primer torneo 2V2, Guillermo Henry, dueño de la marca PIFIA, dio a conocer que va a estar entregando premios en efectivo por un monto total de mil balboas (B/.1,000.00).

