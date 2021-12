Aplauden la labor de Yanis en Copa del Rey

El mediocampista panameño César Yanis fue objeto de múltiples elogios en su última presentación con el Real Zaragoza, que logró el martes una victoria por 2-0 sobre el Burgos para avanzar a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

El diario El Desmarque ensalzó el desempeño del futbolista de la selección de Panamá al reseñar: “Noventa minutos de César Yanis para disfrute de la afición del Real Zaragoza”.

“Hablar de César Yanis en el Real Zaragoza es hacerlo del jugador que, probablemente, más ganas de ver tenga la parroquia blanquilla”, añade el diario en su versión digital.

Yanis aseguró que no se esperaba jugar los 90 minutos frente al Burgos. El panameño apenas ha disputado cuatro partidos con el equipo “maño”, dos de Liga y dos de Copa.

“Jugué el partido completo. La verdad que no me lo esperaba, el ‘profe’ me dio la confianza”, dijo el exjugador de Club del Este de la LPF.

El panameño respondió con buen juego y, sobre todo, con actitud, algo que premió el público.

“Es importante que la fanaticada te apoye y confíe en ti. Hay que seguir por ahí”, expresó Yanis.

Después de saldar con triunfo el cotejo copero, el Zaragoza volverá este fin de semana a la competición liguera para recibir al Tenerife. Yanis espera tener ahora protagonismo en este duelo.

“En la semana trabajamos para eso, para jugar y estar ahí”. Estoy trabajando para acoplarme del todo”, indicó.