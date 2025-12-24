Sub-17 seguirá entrenando durante fiestas de fin de año

La Selección Sub-17 de Fútbol de Panamá se mantendrá entrenando durante las fiestas de fin de año con miras al Torneo Clasificatorio de Concacaf, el cual se disputará del 3 al 12 de febrero en el Estadio Rommel Fernández de la ciudad de Panamá.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), informó que Los dirigidos por el técnico Felipe Baloy arrancaron entrenamientos la semana pasada y continuaron el lunes 22 y martes 23 de diciembre.

Las prácticas, que se llevan a cabo en el COS Sports Plaza, se mantendrán los días 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre, con descanso en los días 24, 25 y 31 por Navidad y Año Nuevo.

Los entrenamientos de la preselección Sub-17, la cual tiene actualmente un total de 35 jugadores, continuarán en estas Fiestas de Año con el objetivo de no perder ningún detalle de cara al importante compromiso.

El sorteo oficial realizado por la Concacaf ubicó a Panamá en este clasificatorio en el grupo B junto a las selecciones juveniles de Nicaragua, Guadalupe, Anguila y Dominica.