Deportes - 24/12/25 - 12:00 AM

Sub-17 seguirá entrenando durante fiestas de fin de año

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

La Selección Sub-17 de Fútbol de Panamá se mantendrá entrenando durante las fiestas de fin de año con miras al Torneo Clasificatorio de Concacaf, el cual se disputará del 3 al 12 de febrero en el Estadio Rommel Fernández de la ciudad de Panamá.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), informó que Los dirigidos por el técnico Felipe Baloy arrancaron entrenamientos la semana pasada y continuaron el lunes 22 y martes 23 de diciembre.

Las prácticas, que se llevan a cabo en el COS Sports Plaza, se mantendrán los días 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre, con descanso en los días 24, 25 y 31 por Navidad y Año Nuevo.

Los entrenamientos de la preselección Sub-17, la cual tiene actualmente un total de 35 jugadores, continuarán en estas Fiestas de Año con el objetivo de no perder ningún detalle de cara al importante compromiso.

El sorteo oficial realizado por la Concacaf ubicó a Panamá en este clasificatorio en el grupo B junto a las selecciones juveniles de Nicaragua, Guadalupe, Anguila y Dominica.

Te puede interesar

Harry Kane elogia la ‘energía imparable’ del Bayern Munich

Harry Kane elogia la ‘energía imparable’ del Bayern Munich

Diciembre 23, 2025
Clasificación al Mundial Sub-17, primer reto para el técnico Felipe Baloy

Clasificación al Mundial Sub-17, primer reto para el técnico Felipe Baloy

 Diciembre 23, 2025
Franklin Archibold se une a equipo italiano de ciclismo

Franklin Archibold se une a equipo italiano de ciclismo

 Diciembre 23, 2025
DK Metcalf lanza manotazo a fanático

DK Metcalf lanza manotazo a fanático

 Diciembre 23, 2025
Bocas del Toro busca dar la sorpresa en el béisbol juvenil

Bocas del Toro busca dar la sorpresa en el béisbol juvenil

 Diciembre 23, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Padre e hijo ejecutados a tiros camino a su casa en San Miguelito

Padre e hijo ejecutados a tiros camino a su casa en San Miguelito
Robo salvaje: Mató a golpes a una adulta mayor por una cartera

Robo salvaje: Mató a golpes a una adulta mayor por una cartera

Accidente en Tonosí eleva a siete las muertes por tránsito en Los Santos

Accidente en Tonosí eleva a siete las muertes por tránsito en Los Santos
Extranjero es asesinado durante asalto a vivienda en David, Chiriquí

Extranjero es asesinado durante asalto a vivienda en David, Chiriquí
Atropello en desfile navideño de San Miguelito deja 8 heridos

Atropello en desfile navideño de San Miguelito deja 8 heridos