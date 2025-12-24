Deportes - 24/12/25 - 12:00 AM

Panameño Kadir Barría tiene nuevo técnico; es un argentino

Por: Redacción EFE -

El panameño Kadir Barría, quien milita en el Botafogo de Brasil, tiene nuevo técnico luego de la renuncia del estratega Davide Ancelotti.

Se trata del técnico argentino Martín Rodrigo Anselmi, quien fue anunciado por el conjunto carioca.

Anselmi tiene un contrato de dos años hasta finales de 2027, y que el entrenador, que hasta hace poco estaba en el banquillo del Porto portugués, es esperado en Río de Janeiro en enero próximo.

El argentino asumirá el 4 de enero el comando de los trabajos de pretemporada del Botafogo, que el próximo año disputará el Campeonato Brasileño, la Copa Libertadores (en la fase previa), la Copa do Brasil y el Campeonato Carioca.

Anselmi estará al frente del equipo de Río de Janeiro junto a su equipo, integrado por los auxiliares Luis Piedrahita y Pablo De Muner, por el preparador físico Diego Bottaioli y por el preparador de porteros Darío Herrera.

Botafogo recordó en el comunicado el trabajo destacado de Anselmi como técnico del Independiente del Valle ecuatoriano, club con el que conquistó la Copa Sudamericana y la Copa de Ecuador en 2022.

Te puede interesar

Harry Kane elogia la ‘energía imparable’ del Bayern Munich

Harry Kane elogia la ‘energía imparable’ del Bayern Munich

Diciembre 23, 2025
Clasificación al Mundial Sub-17, primer reto para el técnico Felipe Baloy

Clasificación al Mundial Sub-17, primer reto para el técnico Felipe Baloy

 Diciembre 23, 2025
Franklin Archibold se une a equipo italiano de ciclismo

Franklin Archibold se une a equipo italiano de ciclismo

 Diciembre 23, 2025
DK Metcalf lanza manotazo a fanático

DK Metcalf lanza manotazo a fanático

 Diciembre 23, 2025
Bocas del Toro busca dar la sorpresa en el béisbol juvenil

Bocas del Toro busca dar la sorpresa en el béisbol juvenil

 Diciembre 23, 2025

La hazaña convirtió al técnico de 40 años en el primero de este club, y uno de los más jóvenes, en conquistar los dos títulos en la misma temporada.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Padre e hijo ejecutados a tiros camino a su casa en San Miguelito

Padre e hijo ejecutados a tiros camino a su casa en San Miguelito
Robo salvaje: Mató a golpes a una adulta mayor por una cartera

Robo salvaje: Mató a golpes a una adulta mayor por una cartera

Accidente en Tonosí eleva a siete las muertes por tránsito en Los Santos

Accidente en Tonosí eleva a siete las muertes por tránsito en Los Santos
Extranjero es asesinado durante asalto a vivienda en David, Chiriquí

Extranjero es asesinado durante asalto a vivienda en David, Chiriquí
Atropello en desfile navideño de San Miguelito deja 8 heridos

Atropello en desfile navideño de San Miguelito deja 8 heridos