Panameño Kadir Barría tiene nuevo técnico; es un argentino

El panameño Kadir Barría, quien milita en el Botafogo de Brasil, tiene nuevo técnico luego de la renuncia del estratega Davide Ancelotti.

Se trata del técnico argentino Martín Rodrigo Anselmi, quien fue anunciado por el conjunto carioca.

Anselmi tiene un contrato de dos años hasta finales de 2027, y que el entrenador, que hasta hace poco estaba en el banquillo del Porto portugués, es esperado en Río de Janeiro en enero próximo.

El argentino asumirá el 4 de enero el comando de los trabajos de pretemporada del Botafogo, que el próximo año disputará el Campeonato Brasileño, la Copa Libertadores (en la fase previa), la Copa do Brasil y el Campeonato Carioca.

Anselmi estará al frente del equipo de Río de Janeiro junto a su equipo, integrado por los auxiliares Luis Piedrahita y Pablo De Muner, por el preparador físico Diego Bottaioli y por el preparador de porteros Darío Herrera.

Botafogo recordó en el comunicado el trabajo destacado de Anselmi como técnico del Independiente del Valle ecuatoriano, club con el que conquistó la Copa Sudamericana y la Copa de Ecuador en 2022.

La hazaña convirtió al técnico de 40 años en el primero de este club, y uno de los más jóvenes, en conquistar los dos títulos en la misma temporada.