Deportes - 24/12/25 - 12:00 AM

Herrera va de nuevo por la cima del Nacional de Béisbol Juvenil

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

En el 2017 y 2020 el equipo de Herrera logró conquistar el título del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil. Al año siguiente, los azuerenses volvieron a llegar hasta la final pero perdieron ante Coclé en siete juegos.

A partir de allí, Herrera no ha podido volver a una final y solo tiene una semifinal que fue en la edición 2023.

Herrera, que tiene cinco coronas (1971, 1973, 1974, 2017 y 2020), ha realizado un trabajo fuerte para el 2026, por lo que el objetivo es nuevamente estar en los primeros planos de esta categoría.

Para el próximo torneo nacional, Herrera tendrá el bate de poder de Julio Casas, un bateador derecho de fuerza con 14 jonrones en la historia de los torneos juveniles, la segunda mayor marca después del coclesano Luis Escudero que sacudió 17 en su paso por los juveniles.

Casas suma además 70 remolques y 23 cañonazos de doble detonación.

El pitcheo será fundamental con los brazos zurdos de Emanuel Herrera y Rogelio Jaén, quienes serán fichas claves en las aspiraciones del equipo. También, en el cuerpo de pitcheo figura el derecho Manuel Bustavino.

Te puede interesar

Harry Kane elogia la ‘energía imparable’ del Bayern Munich

Harry Kane elogia la ‘energía imparable’ del Bayern Munich

Diciembre 23, 2025
Clasificación al Mundial Sub-17, primer reto para el técnico Felipe Baloy

Clasificación al Mundial Sub-17, primer reto para el técnico Felipe Baloy

 Diciembre 23, 2025
Franklin Archibold se une a equipo italiano de ciclismo

Franklin Archibold se une a equipo italiano de ciclismo

 Diciembre 23, 2025
DK Metcalf lanza manotazo a fanático

DK Metcalf lanza manotazo a fanático

 Diciembre 23, 2025
Bocas del Toro busca dar la sorpresa en el béisbol juvenil

Bocas del Toro busca dar la sorpresa en el béisbol juvenil

 Diciembre 23, 2025

El equipo jugará otra campaña en el Claudio Nieto debido a que el Estadio Rico Cedeño de Chitré está siendo remodelado.

El juego defensivo pudiera ser determinante, y jugar en casa es una ventaja que pueden aprovechar.

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 arranca el sábado 3 de enero, fecha en la que Herrera visita a Los Santos en el Roberto ‘Flaco Bala’ Hernández.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Padre e hijo ejecutados a tiros camino a su casa en San Miguelito

Padre e hijo ejecutados a tiros camino a su casa en San Miguelito
Robo salvaje: Mató a golpes a una adulta mayor por una cartera

Robo salvaje: Mató a golpes a una adulta mayor por una cartera

Accidente en Tonosí eleva a siete las muertes por tránsito en Los Santos

Accidente en Tonosí eleva a siete las muertes por tránsito en Los Santos
Extranjero es asesinado durante asalto a vivienda en David, Chiriquí

Extranjero es asesinado durante asalto a vivienda en David, Chiriquí
Atropello en desfile navideño de San Miguelito deja 8 heridos

Atropello en desfile navideño de San Miguelito deja 8 heridos