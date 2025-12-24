Herrera va de nuevo por la cima del Nacional de Béisbol Juvenil

En el 2017 y 2020 el equipo de Herrera logró conquistar el título del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil. Al año siguiente, los azuerenses volvieron a llegar hasta la final pero perdieron ante Coclé en siete juegos.

A partir de allí, Herrera no ha podido volver a una final y solo tiene una semifinal que fue en la edición 2023.

Herrera, que tiene cinco coronas (1971, 1973, 1974, 2017 y 2020), ha realizado un trabajo fuerte para el 2026, por lo que el objetivo es nuevamente estar en los primeros planos de esta categoría.

Para el próximo torneo nacional, Herrera tendrá el bate de poder de Julio Casas, un bateador derecho de fuerza con 14 jonrones en la historia de los torneos juveniles, la segunda mayor marca después del coclesano Luis Escudero que sacudió 17 en su paso por los juveniles.

Casas suma además 70 remolques y 23 cañonazos de doble detonación.

El pitcheo será fundamental con los brazos zurdos de Emanuel Herrera y Rogelio Jaén, quienes serán fichas claves en las aspiraciones del equipo. También, en el cuerpo de pitcheo figura el derecho Manuel Bustavino.

El equipo jugará otra campaña en el Claudio Nieto debido a que el Estadio Rico Cedeño de Chitré está siendo remodelado.

El juego defensivo pudiera ser determinante, y jugar en casa es una ventaja que pueden aprovechar.

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 arranca el sábado 3 de enero, fecha en la que Herrera visita a Los Santos en el Roberto ‘Flaco Bala’ Hernández.