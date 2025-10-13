Árabe Unido de Colón acabó con el invicto del Plaza Amador
El Deportivo Árabe Unido de Colón acabó con el invicto del Plaza Amador en uno de los hechos más destacados de la jornada N.°12 del Torneo Clausura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).
El conjunto colonense venció 2-0 al equipo del pueblo en partido celebrado en el COS Sports Plaza.
Los goles del Árabe Unido fueron anotados por Oscar Peñalba a los 33’ minutos y Alexis Palacios a los 90’ +4.
A nivel local, el Plaza no perdía desde que se coronó campeón en la Final del Torneo Apertura 2025, cuando venció 6-0 al San Francisco el 31 de mayo.
En el presente torneo Clausura, tuvo victorias sobre el Árabe Unido de Colón 4-1 (19 de julio); el Tauro 3-1 (26 de julio); sobre la Umecit 2-0 (4 de agosto); sobre el Alianza 3-2 (8 de agosto); al Sporting de San Miguelito 2-0 (16 de agosto); empató 2-2 ante el San Francisco (30 de agosto); venció 3-1 al Universitario (5 de septiembre); empató 2-2 ante Herrera (13 de septiembre); venció 5-2 al Atlético Nacional (21 de septiembre); ganó 3-0 al CAI (27 de septiembre) y al Veraguas 3-0 (5 de octubre).