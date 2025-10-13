El Deportivo Árabe Unido de Colón acabó con el invicto del Plaza Amador en uno de los hechos más destacados de la jornada N.°12 del Torneo Clausura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El conjunto colonense venció 2-0 al equipo del pueblo en partido celebrado en el COS Sports Plaza.

Los goles del Árabe Unido fueron anotados por Oscar Peñalba a los 33’ minutos y Alexis Palacios a los 90’ +4.

A nivel local, el Plaza no perdía desde que se coronó campeón en la Final del Torneo Apertura 2025, cuando venció 6-0 al San Francisco el 31 de mayo.

En el presente torneo Clausura, tuvo victorias sobre el Árabe Unido de Colón 4-1 (19 de julio); el Tauro 3-1 (26 de julio); sobre la Umecit 2-0 (4 de agosto); sobre el Alianza 3-2 (8 de agosto); al Sporting de San Miguelito 2-0 (16 de agosto); empató 2-2 ante el San Francisco (30 de agosto); venció 3-1 al Universitario (5 de septiembre); empató 2-2 ante Herrera (13 de septiembre); venció 5-2 al Atlético Nacional (21 de septiembre); ganó 3-0 al CAI (27 de septiembre) y al Veraguas 3-0 (5 de octubre).