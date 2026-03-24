Aradia se alzó con la victoria en el Clásico Eric Gómez

‘Aradia’, ejemplar de Estados Unidos, se impuso en el Clásico Eric Gómez disputado sobre distancia de mil 400 metros en el Hipódromo Presidente Remón.

Una nota de prensa del Hipódromo Presidente Remón destacó que la prueba, dedicada a honrar la trayectoria de Eric Gómez, reunió a destacadas tresañeras del patio, en una competencia que terminó siendo dominada con claridad por la ganadora.

La conducida por el jinete Yonis Lasso, bajo el entrenamiento de Alberto Paz Rodríguez y defendiendo los colores del Chestnut Hill Stable, se impuso con parciales de 23:4 para los primeros 400 metros, 47:3 para los 800 metros, 1:14:2 en los 1,200 metros y tiempo final de 1:28:0.