Esgrima panameña tiene su selección para los Suramericanos de la Juventud
La esgrima es otro de los deportes que formará parte de la cuarta edición de los Juegos Suramericanos de la Juventud que tendrá como sede Panamá y que se disputarán del 12 al 25 de abril.
La Asociación Nacional de Esgrima reveló recientemente su selección que representará a Panamá en estos juegos regionales deportivos.
En la modalidad Espada, los seleccionados son Caleb Caldito Chan e Itza Castillo Gouldbourne.
Por su parte, Erick Sanjur Gómez y Nayarit Allen Romero competirán en la especialidad de sable, mientras que en Florete verán acción los atletas Néstor Abdiel Sánchez y Ericka Lorena González.
Los atletas panameños han venido preparándose fortaleciendo su preparación física con ejercicios específicos que mejoran su rendimiento y condiciones, lo que permite desarrollar potencia, equilibrio y resistencia, cualidades y mucho más.
Los entrenamientos han estado a cargo del director técnico y entrenador de espada, Jorge Valdés, además del entrenador especialista en sable y florete, Norberto Vásquez.
La esgrima será uno de los 23 deportes que formarán parte de los cuartos Juegos Suramericanos de la Juventud, en los cuales participarán más de 2 mil atletas entre los 14 y 17 años.
Los Juegos Suramericanos de la Juventud son un evento deportivo multidisciplinario y son organizados por la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR). Fueron creados oficialmente el 25 de mayo de 2012 y se realizan cada cuatro años, el año previo a los Juegos Olímpicos de la Juventud.