Deportes - 23/3/26 - 12:00 AM

Esgrima panameña tiene su selección para los Suramericanos de la Juventud

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

La esgrima es otro de los deportes que formará parte de la cuarta edición de los Juegos Suramericanos de la Juventud que tendrá como sede Panamá y que se disputarán del 12 al 25 de abril.

La Asociación Nacional de Esgrima reveló recientemente su selección que representará a Panamá en estos juegos regionales deportivos.

En la modalidad Espada, los seleccionados son Caleb Caldito Chan e Itza Castillo Gouldbourne.

Por su parte, Erick Sanjur Gómez y Nayarit Allen Romero competirán en la especialidad de sable, mientras que en Florete verán acción los atletas Néstor Abdiel Sánchez y Ericka Lorena González.

Los atletas panameños han venido preparándose fortaleciendo su preparación física con ejercicios específicos que mejoran su rendimiento y condiciones, lo que permite desarrollar potencia, equilibrio y resistencia, cualidades y mucho más.

Los entrenamientos han estado a cargo del director técnico y entrenador de espada, Jorge Valdés, además del entrenador especialista en sable y florete, Norberto Vásquez.

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La esgrima será uno de los 23 deportes que formarán parte de los cuartos Juegos Suramericanos de la Juventud, en los cuales participarán más de 2 mil atletas entre los 14 y 17 años.

Los Juegos Suramericanos de la Juventud son un evento deportivo multidisciplinario y son organizados por la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR). Fueron creados oficialmente el 25 de mayo de 2012 y se realizan cada cuatro años, el año previo a los Juegos Olímpicos de la Juventud.

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