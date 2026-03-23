Europa define a sus últimos clasificados al Mundial

Las Eliminatorias UEFA rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya entran en su fase final.

Equipos como Francia, España, Inglaterra y Alemania ya tienen su lugar asegurado, pero la repesca europea promete drama puro.

Serán 16 selecciones peleando por solo 4 boletos en partidos de eliminación directa donde no hay margen de error.

Los partidos de las Eliminatorias Europeas se jugará en las últimas dos semanas de marzo 2026 con un formato de semifinales y final a partido único.

Los partidos de ida serán este jueves 26 de marzo: Turquía vs Rumania; Ucrania vs Suecia; Polonia vs Albania; República Checa vs Irlanda; Italia vs Irlanda del Norte; Dinamarca vs Macedonia del Norte; Eslovaquia vs Kosovo; y Gales vs Bosnia y Herzegovina.