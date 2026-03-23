Que a la que volvieron a “parquear” fue a la diputada Brenes, luego de que volviera a hablar, en “Debate Hambriento”, sobre la existencia de niñas embarazadas en los albergues. La ministra Carles le mandó a decir que no existe información oficial que respalde la existencia de menores de 8 o 9 años en estado de embarazo. Brenes tendrá que presentar pruebas porque la están dejando como una irresponsable y bochinchosa.

Que Nadia, la “secre” que se bañó en ríos de chen chen durante el GobierNito, procedió a presentar una querella contra los que manejan una cuenta digital por supuesto acoso.

Que, hablando de perredianos, por ahí anda circulando un audio cuya voz se atribuye al exministro Tejada, totalmente desbocado, hablando vainas que no debe y asegurando que Nadia tiene todos los secretos del mundo, pero que le vendió el alma al diablo… ¡Padre Santo! ¿Estos PRDs funcionaban como una secta satánica?

Que quienes andan de amiguitos, después de que no se soportaban y se daban palo el uno al otro, son la “hambrientalista” Raisa y el Dr. Crispiano. Hasta “me gusta” y todo se dan en redes sociales. Mira tú.

Que un amante de las cabalgatas, como las de David, dice que estas actividades ya han perdido su brillo, pues han sido secuestradas por partidos y coaliciones políticas que las utilizan como vitrinas para figurar y venderse. Bueno, ¿qué les puedo decir? Por allá andaban Martincito y Juan Diego, cada uno con su séquito, taquillando.

Que, hablando de cabalgatas, hay quienes estaban a la expectativa de si “Tuto” Palacios iba a aprovechar la actividad para frentear al alcalde de David, Joaquín De León, y reclamarle por negarse a dar luz verde a la construcción de un parque de béisbol infantil en ese distrito. ¿O será que “Tuto” solo ladra desde el pleno?

Que la gente de “Lucho”, el procu, ya notificó a Isolda de la resolución que admitió la querella penal presentada en su contra y que está relacionada con toda la porquería de los VarelaLeaks.

Que, por los lados de la Cuevita, una exdiputada sigue presionando para que echen a su excuñada por montarle los cuernos a su hermanito. ¡Ay, mi padre!

Que hoy, en la Cuevita, se someterá a evaluación la Ley 276, que busca castigar con prisión a los funcionarios que provoquen la paralización o deterioro de obras públicas. A ver si así no se repite la tragedia que resultó para el pueblo la paralización de hospitales y otros proyectos durante el varelato.

Que un chusco asegura que “Cocobolo” Cedeño es un malagradecido porque con su ley de derecho a réplica le está clavando el puñal a los mismos medios de comunicación que le daban tribuna para hablar hasta de astrología. También dicen que le pagó mal a su suplente porque, después que lo ayudó a ganar, ahora no le para bola. ¡Eso dicen las malas lenguas!

Que el director provincial del Miviot andaba cabreado con la alcaldesa de Arraiján, “Terremoto” Peñalba, y la acusó de desmantelar arbitrariamente unas oficinas que estaban sobre una servidumbre que le corresponde al MOP. Dice que la gente de Peñalba los dejó en tuco al llevarse techos, puertas, sillas… ¡Ni siquiera se tomaron la molestia de darles aviso!

Que un abogado de saco suda’o comenta que, por más que revisan a los familiares de los reos, hasta casi encuerarlos, lo cierto es que a las cárceles siguen entrando droga, celulares, etc., como se pudo ver en La Joya el fin de semana… Bien lo decía una filósofa del gueto: una metra no cabe en un…

Que Juan Harvard se está ganando el premio al “mayor hipócrita de la política panameña”, ya que durante el GobierNito llegó a decir que uno de los “grandes errores” de los que estaban en la Asamblea era creer que la pobreza se combatía con regalos, pero ahora que es él quien anda repartiendo mochilas y víveres, al mejor estilo del “Mello” Carrasquilla, al clientelismo le llama “visita comunitaria”.