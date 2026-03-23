Deportes - 23/3/26 - 12:00 AM

Ofensiva, principal reto de José Caballero para temporada 2026 de la MLB

Por: Joel Isaac González joel.conzalez@epasa.com -

La ofensiva será el principal reto del panameño José ‘Chema’ Caballero para la temporada 2026 de las Grandes Ligas, la cual arranca este miércoles 25 de marzo.

A Caballero se le presenta una oportunidad de oro, al ser oficializado el fin de semana como el campo corto titular de los Yankees de Nueva York para el inicio de la temporada.

El panorama lo tiene despejado, ya que Anthony Volpe, quien era el campo corto titular iniciará la temporada en la lista de lesionados y se espera su regreso en el mes de mayo.

No obstante, el versátil jugador panameño tiene que aprovechar esta oportunidad buscando mejorar su ofensiva, aspecto en el que no ha tenido buenos números desde su ascenso a las Grandes Ligas.

Caballero, de 29 años, tiene cualidades como su rapidez en las bases pero debe embasarse para aprovechar esta virtud.

De por vida en Grandes Ligas, Caballero tiene un promedio de .228. En sus tres años en Grandes Ligas, su mejor promedio a la ofensiva fue el del año pasado cuando con los Rays de Tampa Bay y Yankees de Nueva York tuvo un average de .236.

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A la defensiva no hay nada que exigirle al panameño, ya que cuenta con muy buenas manos tanto en los jardines como en el cuadro interior.

“Estoy encantado, agradecido con Dios por esta bella oportunidad. Muy contento y listo para mostrar de lo que soy capaz”, dijo Caballero en entrevista a ESPN el fin de semana.

“La meta de todos es ganar y cuando no se gana, siempre hay cuestionamientos. No tiene que ver con que los otros equipos se refuercen. Nosotros confiamos en el equipo que tenemos, con los jugadores que tenemos. Vamos a buscar el título”, agregó Caballero.

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