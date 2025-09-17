Archibold continúa preparación con miras a Mundial de Ciclismo

El ciclista panameño Franklin Archibold continúa con su preparación en Duitama, Colombia, con miras al Campeonato Mundial de Ciclismo en Kigali, Ruanda, al que viajará el próximo 21 de septiembre para representar al país.

En esta cita mundialista, Archibold competirá utilizando la Rali Evolve, la primera bicicleta de marca panameña desarrollada para el más alto nivel. Este modelo tendrá su lanzamiento oficial el jueves 18 de septiembre en horas de la tarde, en el edificio Rali Business Center, y será presentada como un hito para el ciclismo nacional al debutar en un campeonato del mundo.

De manera paralela, el pasado domingo 14 de septiembre viajó a Duitama la Selección Nacional de Ciclismo de Ruta, que se unió a Archibold en la fase final de preparación en altura de cara a los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, en la prueba de ruta.

La delegación panameña está integrada por Wendy Ducreux, Noemy Atencio, Maraya López, Franklin Archibold, Bolívar Espinosa, Christofer Jurado, Alex Strah, Michael Caballero y Randish Lorenzo.

En la modalidad de Mountain Bike (MTB), Panamá contará con la representación de Roberto Herrera y David Díaz.