Sucesos - 05/12/25

Capturan a padrastro por presunto crimen de su hijastra de 2 años

El hombre de 24 años estaba a cargo de la menor mientras su madre viajaba a San Miguelito por una entrevista de trabajo.

 

Por: Eric Montenegro / Crítica -

El presunto femicida y padrastro de una menor de dos años fue aprehendido este viernes mediante diligencia de allanamiento en el corregimiento de Herrera, distrito de La Chorrera.

Las investigaciones por este caso iniciaron el 3 de diciembre, cuando la menor falleció en un centro médico, a donde fue llevada por el padrastro alegando que había sufrido una caída.

Sin embargo, los informes médicos indicaban que la infante presentaba lesiones recientes en el rostro y cicatrices anteriores, evidenciando un claro maltrato infantil.

Por ello, se emitió una orden de aprehensión contra el padrastro por delitos contra la vida y la integridad personal en su modalidad de femicidio, y contra el orden jurídico familiar y el estado civil por maltrato.

El hombre de 24 años estaba a cargo de la menor mientras su madre viajaba a San Miguelito por una entrevista de trabajo.

El sospechoso fue trasladado a la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de Panamá Oeste, y las investigaciones continúan.

