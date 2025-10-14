Archibold encabeza el ciclismo para los Centroamericanos

El atleta participante en los Juegos Olímpicos de París 2024 y campeonato mundial 2025, Franklin Archibold, encabeza la delegación de ciclismo de Panamá que competirá en los Juegos Deportivos Centroamericanos que se disputarán en Guatemala del 18 al 30 de octubre.

Archibold participará en la categoría Élite Caballeros y verá acción tanto en la ruta como en la contrarreloj individual.

En estas dos competencias también verá acción en esta categoría Bolívar Espinosa.

Cristofer Jurado, Alex Strah, Michael Caballero y Randish Lorenzo participarán en la ruta de la categoría Élite caballeros.

En la categoría Élite Damas, el equipo estará integrado por Wendy Ducreux, quien verá acción en la Ruta y la Contrarreloj Indidividual, además de Noemy Atencio y Maraya López, quienes verán acción en la Ruta.

Panamá también verá acción en la modalidad del Mountain Bike (Cross-Country Olímpico) y los representantes serán Roberto Herrera y David Díaz.

De acuerdo al calendario de competencias la contrarreloj individual femenina y masculina se realizará este sábado 18 de octubre, mientras que el domingo 19 será la ruta. Las dos pruebas se harán en el circuito de Quetzaltenango.

Por su lado, el ciclismo de montaña, se disputará el lunes 20 de octubre en Finca Carmona, Antigua Guatemala.

Los directores técnicos de la delegación serán Félix Cárdenas y Yelko Gómez, mientras que los asistentes serán Osvaldo Delgado y Sandy Guerra.