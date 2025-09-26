Argentina jugará ante Venezuela y P. Rico

El campeón del mundo Argentina iniciará la preparación para el Mundial 2026 en octubre con la disputa de amistosos ante Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos.

El equipo de Lionel Scaloni se medirá por la fecha FIFA ante la Vinotinto el 10 de octubre en el estadio Hard Rock de Miami. Tres días después, chocará contra los boricuas en el estadio Soldier Field de Chicago, un amistoso calificado de histórico por Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF).