Deportes - 26/9/25 - 12:00 AM

Argentina jugará ante Venezuela y P. Rico

El campeón del mundo Argentina iniciará la preparación para el Mundial 2026 en octubre con la disputa de amistosos ante Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos.

El equipo de Lionel Scaloni se medirá por la fecha FIFA ante la Vinotinto el 10 de octubre en el estadio Hard Rock de Miami. Tres días después, chocará contra los boricuas en el estadio Soldier Field de Chicago, un amistoso calificado de histórico por Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF).

Te puede interesar

Panamá, listo para buscar un cupo al Mundial U-23 de Béisbol

Panamá, listo para buscar un cupo al Mundial U-23 de Béisbol

Septiembre 25, 2025
Clásico Real Madrid vs Barcelona ya tiene hora

Clásico Real Madrid vs Barcelona ya tiene hora

 Septiembre 25, 2025
Baloy: ‘El pensamiento es traer la medalla de oro para Panamá’

Baloy: ‘El pensamiento es traer la medalla de oro para Panamá’

 Septiembre 25, 2025
Tenistas piden aumento de premios en Majors

Tenistas piden aumento de premios en Majors

 Septiembre 25, 2025
Panamá afina estrategia para su estreno en Mundial Sub-20

Panamá afina estrategia para su estreno en Mundial Sub-20

 Septiembre 25, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré

Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré
Policía tras la pista de asesinos en Chitré

Policía tras la pista de asesinos en Chitré
Menor ejecutado a sangre fría en Las Garzas

Menor ejecutado a sangre fría en Las Garzas
Asesina a su expareja y luego se suicida en Ngäbe-Buglé

Asesina a su expareja y luego se suicida en Ngäbe-Buglé
La violencia cobra otra víctima en San Miguelito

La violencia cobra otra víctima en San Miguelito