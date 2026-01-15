Arsenal vence al Chelsea en la ida
Arsenal anotó dos goles el miércoles gracias a errores del portero Robert Sánchez para asegurar una victoria por 3-2 ante el Chelsea en el partido de ida de las semifinales de la Copa de la Liga Inglesa.
Un córner sobrevoló a Sánchez en el séptimo minuto, permitiendo a Ben White cabecear a una portería desprotegida, antes de que el portero español dejara pasar un centro bajo entre sus manos, regalando a Viktor Gyokeres un gol fácil en el minuto 49.
El suplente Alejandro Garnacho recortó distancias, pero Martin Zubimendi restauró la ventaja de dos goles del Arsenal al anotar en el minuto 70.
El segundo gol de Garnacho, en el minuto 83, dio al Chelsea una esperanza de cara al partido de vuelta el 3 de febrero en el Emirates Stadium del Arsenal.