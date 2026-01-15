Deportes - 15/1/26 - 12:00 AM

Arsenal vence al Chelsea en la ida

Arsenal anotó dos goles el miércoles gracias a errores del portero Robert Sánchez para asegurar una victoria por 3-2 ante el Chelsea en el partido de ida de las semifinales de la Copa de la Liga Inglesa.

Un córner sobrevoló a Sánchez en el séptimo minuto, permitiendo a Ben White cabecear a una portería desprotegida, antes de que el portero español dejara pasar un centro bajo entre sus manos, regalando a Viktor Gyokeres un gol fácil en el minuto 49.

El suplente Alejandro Garnacho recortó distancias, pero Martin Zubimendi restauró la ventaja de dos goles del Arsenal al anotar en el minuto 70.

El segundo gol de Garnacho, en el minuto 83, dio al Chelsea una esperanza de cara al partido de vuelta el 3 de febrero en el Emirates Stadium del Arsenal.

Te puede interesar

Real Madrid hace el ridículo, eliminado en la Copa del Rey

Real Madrid hace el ridículo, eliminado en la Copa del Rey

 Enero 14, 2026
Christiansen revela lista de jugadores para amistosos ante Bolivia y México

Christiansen revela lista de jugadores para amistosos ante Bolivia y México

 Enero 14, 2026
Manchester United tiene a su nuevo técnico

Manchester United tiene a su nuevo técnico

 Enero 14, 2026
Diamondbacks obtienen a Nolan Arenado

Diamondbacks obtienen a Nolan Arenado

Enero 14, 2026
Reales acercan los jardines de su estadio

Reales acercan los jardines de su estadio

Enero 14, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Sicarios atacan en Pedregal: un adolescente asesinado y un adulto herido

Sicarios atacan en Pedregal: un adolescente asesinado y un adulto herido
Robo exprés en Puerto Armuelles: Delincuentes actuaron en menos de 1 minuto

Robo exprés en Puerto Armuelles: Delincuentes actuaron en menos de 1 minuto
¡Guerra por la basura! Alcaldesa y Contralor se dicen de todo

¡Guerra por la basura! Alcaldesa y Contralor se dicen de todo
Capturan a alias "Pocho", presunto cabecilla pandilleril y 13 de sus seguidores

Capturan a alias "Pocho", presunto cabecilla pandilleril y 13 de sus seguidores
¿Panamá sin visa a EE.UU.? El tema se analiza en Washington

¿Panamá sin visa a EE.UU.? El tema se analiza en Washington