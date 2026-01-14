Christiansen revela lista de jugadores para amistosos ante Bolivia y México

Un total de 24 jugadores estarán representando a Panamá en los partidos amistosos ante Bolivia y México que se disputarán el domingo 18 (visitante) y jueves 22 de enero (local) respectivamente.

Una nota de prensa de la federación panameña de Fútbol (FPF) informó que los jugadores elegidos por el entrenador Thomas Christiansen estarán viajando mañana, jueves rumbo a Bolivia para encarar el primero de dos encuentros fuera de las denominadas fechas FIFA.

Panamá estará enfrentándose este domingo 18 de enero como visitante al elenco boliviano, en un encuentro a disputarse en el Estadio IV Centenario, en ciudad de Tarija, a las 4 p.m. (hora de Panamá).

Seguidamente, la escuadra nacional estará recibiendo en casa al seleccionado de México, el jueves 22 de enero, en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, desde las 8 p.m.

Al final, todos los jugadores que fueron llamados para entrenar, con excepción del guardameta Ian Flores, quien fue citado a última hora en reemplazo del lesionado arquero Marcos De León, fueron incluidos por el entrenador en la lista de convocados.

Los jugadores que estarán disponibles para jugar los dos partidos amistosos son:

PORTEROS: John Gunn (NE Revolution II (USA), Eddie Roberts (Estudiantes de Mérida (VEN).

DEFENSAS: Richard Peralta (Monagas SC (VEN), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira (VEN), Daniel Aparicio (Real España (HON), Javier Rivera (CD Marathón (HON), Aimar Sánchez (NY Red Bull II (USA), Ariel Arroyo (Dep Árabe Unido), Juan Hall (Sporting SM), Luis Asprilla (Tauro FC), Omar Córdoba (CD Plaza Amador), Orman Davis (CA Independiente) y Kevin Galván (San Francisco FC).

VOLANTES: Jovani Welch (Monagas SC (VEN), Kahiser Lenis (Jaguares de Córdoba (COL), Ricardo Phillips Jr. (CD Plaza Amador), Angel Caicedo (CA Independiente), Giovany Herbert (Dep Árabe Unido), Héctor Hurtado (Sporting SM), Abdul Knight (CD Plaza Amador) y José Murillo (CD Plaza Amador).

DELANTEROS: Kadir Barria (Botafogo (BRA), Saed Díaz (Tauro FC) y Gustavo Herrera (Sporting SM).