¿Panamá sin visa a EE.UU.? El tema se analiza en Washington

Panamá aparece en el radar de Estados Unidos como un país que, en el futuro, podría no necesitar visa para ingresar a territorio norteamericano.



Así lo informó el canciller Javier Martínez-Acha, quien destacó que se analiza esa posibilidad.



“El nivel de las relaciones entre los dos países está en condiciones fantásticas”, dijo el jefe de la diplomacia panameña, dejando ver que el ambiente político es favorable.



Martínez-Acha confirmó que ya se ha conversado sobre la posibilidad de que Estados Unidos empiece a analizar a Panamá dentro del programa que permite entrar sin visa.



No es una decisión tomada, aclaró el canciller, quien se encuentra de visita oficial en Washington.



"La posibilidad existe, está siendo considerada, pero aún no hay una confirmación formal", dijo

